Их точно выпустят: кому из украинцев можно ездить за границу летом (полный перечень)
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В Украине существует ряд граждан, которым разрешено выезжать за границу
В Украине было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, а это означает, что для многих наших граждан по-прежнему закрыт путь из Украины. Впрочем, существует ряд категорий граждан, которых могут выпустить из страны.
"Телеграф" рассказывает о законных основаниях для выезда из Украины летом 2023 года.
Так, согласно действующему законодательству пересекать границу можно:
- Непригодными к военной службе по состоянию здоровья с исключением из военного учета;
- Мужчинам, постоянно проживающим за границей (с постоянным местожительством там);
- Студентам профессионального высшего и высшего образования за рубежом;
- Лицам с инвалидностью и лицам, сопровождающиv родственников для лечения;
- Родителям-одиночкам;
- Водителям, перевозящие медицинские грузы, грузы гуманитарной помощи, волонтеры;
- Мужчинам, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
- Мужчинам с инвалидностью I–III группы;
- Спортсменам и деятелям культуры. Разрешается выезд спортсменам, тренерам и специалистам по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для этого нужно получить решение Министерства спорта относительно включения в состав участников соревнований и другие.
- Деятелям культуры можно пересекать границу с целью благотворительного сбора средств или представления Украины на международной арене. Чтобы получить разрешение на выезд, необходимо получить запрос от желающего уехать и приглашения от организаторов мероприятия. На основании этого Министерство культуры дает разрешение на выезд.
- Морякам;
- Раненым военнослужащим и военнослужащим, которые проходят военную подготовку за границей;
- Всем женщинам, кроме военнообязанных.
Cтоит отметить, что недавно был внесен запрет на выезд непригодных к службе чиновников. Об этом говорит адвокат Джамал Стаценко со ссылкой на представителя ГПСУ Андрея Демченко.
Запрет на выезд за границу чиновников действует как для мужчин, так и женщин.
Исключениями для пересечения границы этими лицами являются:
- выезд женщин или родителей-одиночек для встречи с детьми, находящимися за границей;
- выезд за границу на лечение;
- выезд из отдельного решения главы Госпогранслужбы в случае смерти членов семьи за границей.
Напомним, ранее мы писали о том, какие документы понадобятся для выезда из Украины этим летом.
Также мы сообщали, что в Украине изменили некоторые правила выезда за границу.