Их точно выпустят: кому из украинцев можно ездить за границу летом (полный перечень)

В Украине существует ряд граждан, которым разрешено выезжать за границу

В Украине было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, а это означает, что для многих наших граждан по-прежнему закрыт путь из Украины. Впрочем, существует ряд категорий граждан, которых могут выпустить из страны.

"Телеграф" рассказывает о законных основаниях для выезда из Украины летом 2023 года.

Так, согласно действующему законодательству пересекать границу можно:

Непригодными к военной службе по состоянию здоровья с исключением из военного учета;

Мужчинам, постоянно проживающим за границей (с постоянным местожительством там);

Студентам профессионального высшего и высшего образования за рубежом;

Лицам с инвалидностью и лицам, сопровождающиv родственников для лечения;

Родителям-одиночкам;

Водителям, перевозящие медицинские грузы, грузы гуманитарной помощи, волонтеры;

Мужчинам, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

Мужчинам с инвалидностью I–III группы;

Спортсменам и деятелям культуры. Разрешается выезд спортсменам, тренерам и специалистам по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для этого нужно получить решение Министерства спорта относительно включения в состав участников соревнований и другие.

Деятелям культуры можно пересекать границу с целью благотворительного сбора средств или представления Украины на международной арене. Чтобы получить разрешение на выезд, необходимо получить запрос от желающего уехать и приглашения от организаторов мероприятия. На основании этого Министерство культуры дает разрешение на выезд.

Морякам;

Раненым военнослужащим и военнослужащим, которые проходят военную подготовку за границей;

Всем женщинам, кроме военнообязанных.

Cтоит отметить, что недавно был внесен запрет на выезд непригодных к службе чиновников. Об этом говорит адвокат Джамал Стаценко со ссылкой на представителя ГПСУ Андрея Демченко.

Запрет на выезд за границу чиновников действует как для мужчин, так и женщин.

Исключениями для пересечения границы этими лицами являются:

выезд женщин или родителей-одиночек для встречи с детьми, находящимися за границей;

выезд за границу на лечение;

выезд из отдельного решения главы Госпогранслужбы в случае смерти членов семьи за границей.

Напомним, ранее мы писали о том, какие документы понадобятся для выезда из Украины этим летом.

Также мы сообщали, что в Украине изменили некоторые правила выезда за границу.