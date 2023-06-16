Какие документы нужны для выезда из Украины этим летом: полный список

Некоторые украинцы могут ездить за границу даже во время военного положения

В Украине было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, а это означает, что для многих наших граждан по-прежнему закрыт путь из Украины. Впрочем, существует ряд категорий граждан, которых могут выпустить из страны. При этом важно не забыть про все необходимые документы.

"Телеграф" рассказывает о том, какие документы понадобятся украинцам этим летом для выезда за границу.

Женщинам: Загранпаспорт. Также можно взять паспорт гражданина Украины и диплом об образовании;

Лицам с ограниченными возможностями: нужно иметь специальную справку о поставленном диагнозе, удостоверение, которое подтверждает статус, и загранпаспорт.

Студентам иностранных вузов: справка об отсрочке и загранпаспорт;

Тем, кто выезжает на ПМЖ: нужна отметка в паспортных документах (постоянное место жительства с печаткой);

Тем, кто ухаживает за людьми, нуждающимися в специальном уходе: справка о компенсации для человека, который занимается постоянным уходом, решение суда, справка МСЕК;

Опекунам, усыновителям и приемным родителям для выезда за границу с ребенком понадобится: документ, подтверждающий усыновление, опекунство, уход (решение суда, справка от опеки и опекун, справка — до 2005 года), загранпаспорт;

Для тех, у кого на содержании имеется ребенок с инвалидностью: (лицо с инвалидностью до 23 лет), нужно показать свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации брака с матерью ребенка; справка, подтверждающая назначение социальной помощи и факт того, что ребенок с ограниченными возможностями. Также нужно иметь свидетельство о получении государственной социальной помощи для детей с ограниченными возможностями.

Отцам одиночкам: свидетельство о рождении ребенка, справку о смерти матери или решение суда о лишении матери родительских прав, загранпаспорт;

Многодетным родителям: свидетельства о рождении детей, медицинские свидетельства о рождении по Форме NO103/O, свидетельство о браке и загранпаспорт;

Непригодным для службы: справка военной медицинской комиссии о непригодности и загранпаспорт;

Для тех, у кого есть отсрочка от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет, нужно иметь при себе документ об отсрочке от призыва (бронирование) + документы о командировке и загранпаспорт.

Тем, кто едет на машине: права, техпаспорт, украинские номера на автомобиле, страховка, доверенность (если выезжаете не на своем авто), временный регистрационный талон на машину.

Стоит отметить, что в Украине изменили некоторые правила для выезда за границу с детьми. Подробнее о них вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

Также мы сообщали о том, могут ли 17-летние юноши свободно выезжать из Украины во время войны.