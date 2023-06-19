Не повернулись в Україну вчасно: що чекає на тих, які перевищив строки перебування за кордоном

Чоловіки, що вчасно не повернулись в країну, не можуть виїжджати за кордон тиждень

В Україні деякі громадяни можуть виїхати за кордон у червні, однак, якщо чоловіки не повернуться в країну вчасно, їх очікує заборона на виїзд протягом семи днів.

Як повідомляє адвокат Богдан Пересада, чоловіки можуть виїхати з України, якщо вони здійснюють перевезення для потреб ЗСУ, а також медичних та гуманітарних вантажів.

Додається, що "Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів:

військових, правоохоронних органів;

військових адміністрацій;

медичних закладів;

відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги."

Тож, особи можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону.

Адвокат роз'яснює, що у випадку, коли строк перебування особи за кордоном переважає або є зміна мети виїзду за кордон, Мінінфраструктури та військові адміністрації скасовують своє рішення про виїзд за межі України відповідних осіб протягом семи робочих днів з моменту встановлення фактів зазначених порушень.

У разі не підтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовляють особам у перетинанні державного кордону.

Богдан Пересада запевняє, що таких осіб не можуть притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

"Тобто, ні Кодекс України про адміністративні правопорушення, ні Кримінальний кодекс України не містять прямих норм, які б передбачали відповідальність саме за таке порушення", — додає адвокат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що водіям для виїзду за кордон під час військового стану потрібна низка важливих документів.