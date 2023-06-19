Не вернулись в Украину вовремя: что ждет тех, кто превысил сроки пребывания за границей

Вовремя не вернувшиеся в страну мужчины не могут выезжать за границу неделю

В Украине некоторые граждане могут выехать за границу в июне, однако если мужчины не вернутся в страну вовремя, их ожидает запрет на выезд в течение семи дней.

Как сообщает адвокат Богдан Пересада, мужчины могут уехать из Украины, если они осуществляют перевозку для нужд ВСУ, а также медицинских и гуманитарных грузов.

Добавляется, что "Решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозку для нужд Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами, принимается Мининфраструктуры или областными, Киевской городской военными администрациями при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки, в письмах от любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, заведений:

военных, правоохранительных органов;

военных администраций;

медицинских учреждений;

отправителей или получателей гуманитарной помощи."

Итак, лица могут непрерывно находиться за границей не более 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы.

Адвокат разъясняет, что в случае, когда срок пребывания лица за границей превышает или имеется изменение цели выезда за границу, Мининфраструктуры и военные администрации отменяют свое решение о выезде за пределы Украины соответствующих лиц в течение семи рабочих дней с момента установления фактов указанных нарушений.

В случае не подтверждения цели поездки уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы отказывают лицам в пересечении государственной границы.

Богдан Пересада уверяет, что таких лиц не могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

"То есть ни Кодекс Украины об административных правонарушениях, ни Уголовный кодекс Украины не содержат прямых норм, которые бы предусматривали ответственность именно за такое нарушение", — добавляет адвокат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что водителям для выезда за границу во время военного положения нужен ряд важных документов.