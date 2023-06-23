Зловживання системою "Шлях": влітку не випустять за кордон деяких чоловіків

Через зловживання виїзду за кордон за допомогою системи "Шлях" ФОПів в Україні перевірятимуть ретельніше

Під час воєнного стану в Україні у деяких чоловіків є можливість вільно виїхати за кордон. Це стосується як співробітників критично важливих підприємств, так і тих, хто внесен до системи "Шлях".

Як повідомляє Держприкордонслужба, влітку в країні посилять перевірку чоловіків, які хочуть виїхати за кордон.

"Одним з видів протиправної діяльності є використання порушниками для перетину держрубежу системи "Шлях" з метою подальшого неповернення на територію України", ― роз'яснюється на сайті.

І за словами фахівців, 1,5% чоловіків, які поїхали так, не повернулися в Україну у визначений термін 60 діб. Найбільше зловживань у Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській та Львівській областях.

Водночас, більшість зловживань відмічаються з боку ФОПів, яким як і великим підприємствам-перевізникам надана можливість внесення осіб до системи "Шлях".

"Великі підприємства більше піклуються про свою репутацію, натомість окремі ФОПи зловживають наданими можливостями і за грошову винагороду, орієнтовно від 3 до 7 тис. доларів США, пропонують свої послуги із внесення даних про осіб до системи. В окремих випадках створюється нове підприємство для здійснення протиправної діяльності", — мовиться у офіційному зверненні.

Тож, після таких порушень Держприкордонслужба посилила заходи перевірки даних чоловіків, які внесені до "Шлях". І як результат, більше як 4,3 тис. особам з початку року було відмовлено у виїзді за межі України, які слідували як водії суб’єктів господарювання.

Загалом від початку дії системи "Шлях" вже 38 ліцензіатам тимчасово припинено доступ до системи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про список громадян України, які точно можуть перетнути кордон під час воєнного стану.