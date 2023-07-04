Нардеп от партии Порошенко вышел из СИЗО: за него внесли огромный залог

Вместе со своими адвокатами нардеп будет добиваться оправдательного приговора или закрытия дела

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" (лидер партии — Петр Порошенко) Сергей Алексеев, который получил подозрение в мошенничестве, вышел из-под стражи. За него был внесен залог в размере 2,264 млн. гривен.

Об этом пишет издание "Суспільне", ссылаясь на слова нардепа. Он отметил, что залог внесли 3 июля, а из СИЗО его отпустили сегодня, после обеда.

"Залог внесли за меня мои друзья и коллеги, около 18:00 (3 июля, — Ред.). Сразу я не вышел, вышел 4 июля около 13 часов. Дела там нет, говорят лучшие адвокаты. Это исключительно основание оппозиционного депутата. Дальше мы будем отстаивать: идти либо на оправдательный приговор, либо на закрытие дела", — объяснил Алексеев.

Днем ранее, 3 июля, в Лычаковском райсуде Львова депутату избрали меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 миллиона 264 тысяч гривен.

В зале суда Алексеев заявил, что у него таких денег нет, потому этим вопросом будут заниматься его коллеги и друзья. Однако заседание закончилось поздно и банковские учреждения уже не работали. В связи с этим залог внести не представлялось возможным и чиновника перевели в СИЗО.

Стоит напомнить, что по данным Службы безопасности Украины, Сергей Алексеев за 50 тысяч долларов обещал помочь иностранцу избежать экстрадиции. В свою очередь подозреваемый утверждает обратное. По его словам, 50 тысяч долларов — это не взятка, а якобы оплата за адвокатские услуги. К слову, Алексеев является заслуженным юристом Украины, а также ранее работал юридическим советником министра топлива и энергетики.

Справка: 30 июня в Офисе Генерального прокурора Украины было заявлено, что председателю подкомитета в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности сообщили о подозрении в мошенничестве. В ходе следствия было установлено, что он обманным путем получил от гражданина Германии 50 тыс. долларов. Предварительно, ранее он получал еще 20 тысяч долларов. За эту сумму подозреваемый обещал "отмазать" своего клиента от экстрадиции, используя собственные связи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на получении крупной взятки был задержан бывший глава Верховного суда Украины (ВС) Всеволод Князев. По словам экс-нардепа Борислава Березы, Князев получил неправомерную выгоду в размере трех миллионов долларов.