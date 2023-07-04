Нардеп від "ЄС" вийшов із СІЗО: за нього внесли величезну заставу

Разом зі своїми адвокатами нардеп добиватиметься виправдувального вироку чи закриття справи

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" (лідер партії — Петро Порошенко) Сергій Алєксєєв, який отримав підозру у шахрайстві, вийшов з-під варти. За нього було внесено заставу у розмірі 2,264 млн гривень.

Про це пише видання "Суспільне", посилаючись на слова нардепа. Він зазначив, що заставу внесли 3 липня, а із СІЗО її відпустили сьогодні, після обіду.

"Заставу внесли за мене мої друзі та колеги, близько 18:00 (3 липня, — Ред.). Одразу я не вийшов, вийшов 4 липня близько 13 години. Справи там немає, кажуть кращі адвокати. Це виключно підстава опозиційного депутата. Далі ми відстоюватимемо: йти або на виправдувальний вирок, або закриття справи", — пояснив Алєксєєв.

Днем раніше, 3 липня, у Личаківському райсуді Львова депутату обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 мільйони 264 тисячі гривень.

У залі суду Алєксєєв заявив, що у нього таких грошей немає, тому цим питанням займатимуться його колеги та друзі. Проте засідання закінчилося пізно, і банківські установи вже не працювали. У зв’язку з цим заставу внести неможливо було і чиновника перевели до СІЗО.

Варто нагадати, що, за даними Служби безпеки України, Сергій Алєксєєв за 50 тисяч доларів обіцяв допомогти іноземцю уникнути екстрадиції. Своєю чергою підозрюваний затверджує протилежне. За його словами, 50 тисяч доларів – це не хабар, а нібито оплата за адвокатські послуги. До слова, Алєксєєв є заслуженим юристом України, а також раніше працював юридичним радником міністра палива та енергетики.

Довідка: 30 червня в Офісі Генерального прокурора України було заявлено, що голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності повідомили про підозру у шахрайстві. У ході слідства було встановлено, що він обманним шляхом отримав громадянина Німеччини 50 тис. доларів. Попередньо, раніше він отримував ще 20 тисяч доларів. За цю суму підозрюваний обіцяв "відмазати" свого клієнта від екстрадиції, використовуючи власні зв’язки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на отриманні великого хабаря було затримано колишнього голову Верховного суду України (ВС) Всеволода Князєва. За словами екснардепа Борислава Берези, Князєв отримав неправомірний зиск у розмірі трьох мільйонів доларів.