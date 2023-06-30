Піймали на гарячому: чинному нардепу оголосили підозру у шахрайстві — ЗМІ назвали ім’я

Парламентарій може опинитися за ґратами на строк до 12 років

Народному депутату України, голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності повідомили про підозру у шахрайстві.

Про це сьогодні, 30 червня, заявили в Офісі Генерального прокурора України.

"Обман та заволодіння грошима – повідомлено про підозру народному депутату… За місцем проживання підозрюваного тривають невідкладні слідчі дії", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, народний депутат обманним шляхом заволодів грошима громадянина Німеччини у розмірі 50 тисяч доларів США. Отримання цієї суми було зафіксовано. Також, раніше, раніше він отримав ще 20 тисяч доларів.

Як зазначає РБК-Україна, йдеться про народного депутата Сергія Алєксєєва.

Деталі від СБУ

Нардеп за $50 тис. обіцяв "відмазати" іноземця від екстрадиції. Парламентарій "гарантував" йому використовувати власні зв’язки у суді, щоб рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Перша частина оплати від іноземця склала 20 тисяч доларів і була задокументована правоохоронцями, а на отриманні другої — 30 тисяч доларів, його вже спіймали на місці злочину.

На підставі отриманих доказів нардепу було оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене особливо великих розмірах).

На цей час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Що відомо про Сергія Алєксєєва

Народився 9 лютого 1977 року у місті Київ.

Політичну діяльність розпочав у 2014 році. Тоді його було обрано до ВР від партії "Блок Петра Порошенка". Був заступником голови Комітету з питань правової політики та правосуддя.

У 2016 році Сергєєв не задекларував внесок на користь "БПП", перерахувавши 100 тисяч гривень одним платежем.

2019 року був обраний народним депутатом від партії Порошенка "Європейська солідарність".

Є керівником депутатської групи Верховної Ради України з питань міжпарламентських зв'язків з Італійською Республікою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Служба безпеки України оголосила про підозру трьом колишнім народним депутатам від Партії регіонів — Олегу Царьову, Дмитру Святашу та Ігорю Маркову. Після початку повномасштабного вторгнення вони співпрацювали із російськими окупантами.