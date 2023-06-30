Президент фан-клубу Кличків та фігурант кількох скандалів: що відомо про нардепа Алексєєва, якого спіймали на хабарі

Нардепу загрожує до 12 років ув’язнення

30 червня Генпрокуратура повідомила про підозру у шахрайстві Сергію Алексєєву — народному депутату України, голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про представника "Європейської солідарності".

Початок кар’єри

Сергій Алексєєв народився 9 лютого 1977 року у Києві. У 1999 році закінчив юридичний факультет Академії праці, соціальних відносин та туризму, після чого працював адвокатом у кримінальних справах.

У 2003 році він обійняв посаду голови юридичного департаменту в "Київенерго", де працював до 2005 року.

2005 року отримав посаду радника з юридичних питань тодішнього міністра палива та енергетики Івана Плачкова. Також був помічником депутата 5-го скликання ексрегіоналки Людмили Кириченко.

Алексєєв є співзасновником компанії "Алексєєв, Боярчуків та партнери".

Політична кар’єра

Сергій Алексєєв двічі обирався депутатом Верховної Ради – у 2014 та 2019 роках.

На виборах до парламенту у 2014 році він балотувався від "Блоку Порошенка" (№55 у списку), а у 2019 — від "Європейської Солідарності" (№20 у списку).

2014 року його також обрали головою Кіровоградської обласної організації партії "УДАР" Віталія Кличка.

Цікаво, що політик обіймає посаду президента офіційного фан-клубу братів Кличків.

Нардеп також є співзасновником громадської організації щодо протидії шахрайству щодо іноземних інвесторів.

Цікаво, що нардеп є одним із представників української делегації в ОБСЄ.

Вже був фігурантом скандалів

У 2016 році рух "Чесно" виявив, що Алексєєв не задекларував внесок на користь "Блоку Петра Порошенка" у розмірі 100 тисяч гривень. Крім того, фірма Алексєєва фігурувала у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків та розтрати довіреного посадовим особам майна.

Також нардеп був помічений за "кнопкодавством" у стінах парламенту.

У ЗМІ Алексєєв згадувався як фігурант гучного скандалу зі схемами рейдерства приміщень на Печерську в Києві, а також уникнення податків для великих банків. Його вважають впливовою людиною в судовому корпусі України.

Що відомо про нову гучну справу

За даними СБУ, Алексєєв за 50 тисяч доларів обіцяв "відмазати" іноземця від екстрадиції. Для цього він обіцяв підключити власні зв’язки з суду.

Депутата затримали під час отримання другої частини хабара у розмірі 30 тисяч доларів. Йому оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене особливо великих розмірах). Олексієву загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ оголосила про підозру трьом колишнім народним депутатам від Партії регіонів.