Президент фан-клуба Кличко и фигурант нескольких скандалов: что известно о нардепе Алексееве, которого поймали на взятки

Нардепу грозит до 12 лет тюрьмы

30 июня Генпрокуратура сообщила о подозрении в мошенничестве Сергею Алексееву — народному депутату Украины, председателю подкомитета в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности

"Телеграф" рассказывает о том, что известно о представителе "Европейской солидарности".

Начало карьеры

Сергей Алексеев родился 9 февраля 1977 года в Киеве. В 1999 году окончил юридический факультет Академии труда, социальных отношений и туризма, после чего работал адвокатом по уголовным делам.

В 2003 году он занял должность главы юридического департамента в "Киевэнерго", где проработал до 2005 года.

В 2005 году получил должность советника по юридическим вопросам тогдашнего министра топлива и энергетики Ивана Плачкова. Также был помощником депутата 5-го созыва эксрегионалки Людмилы Кириченко.

Алексеев является соучредителем компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры".

Политическая карьера

Сергей Алексеев дважды избирался депутатом Верховной Рады — в 2014 и 2019 годах.

На выборах в парламент в 2014 году он баллотировался от "Блока Порошенко" (№55 в списке), а в 2019 — от "Европейской Солидарности" (№20 в списке).

В 2014 году его также избрали председателем Кировоградской областной организации партии "УДАР" Виталия Кличко.

Интересно, что политик занимает должность президента официального фан-клуба братьев Кличко.

Нардеп также является соучредителем общественной организации о противодействии мошенничества в отношении иностранных инвесторов.

Интересно, что нардеп является одним из представителей украинской делегации в ОБСЕ.

Уже был фигурантом скандалов

В 2016 году движение "Чесно" выявило, что Алексеев не задекларировал взнос в пользу "Блока Петра Порошенко" в размере 100 тысяч гривен. Коме того, фирма Алексеева фигурировала в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов и растрате вверенного должностным лицам имущества.

Также нардеп попадался на "кнопкодавстве" в стенах парламента.

В СМИ Алексеев упоминался как фигурант громкого скандала со схемами рейдерства помещений на Печерске в Киеве, а также ухода от налогов для крупных банков. Его считают влиятельным человеком в судебном корпусе Украины.

Что известно о новом громком деле

По данным СБУ, Алексеев за 50 тысяч долларов обещал "отмазать" иностранца от экстрадиции. Для этого он обещал подключить собственные связи в суде.

Депутата задержали при получении второй части взятки в размере 30 тысяч долларов. Ему объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Алексееву грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ объявила о подозрении трем бывшим народным депутатам от Партии регионов.