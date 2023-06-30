Поймали с поличным: действующему нардепу объявили подозрение в мошенничестве — СМИ назвали имя
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Парламентарий может оказаться за решеткой на срок до 12 лет
Народному депутату Украины, председателю подкомитета в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности сообщили о подозрении в мошенничестве.
Об этом сегодня, 30 июня, заявили в Офисе Генерального прокурора Украины.
"Обман и завладение деньгами – сообщено о подозрении народному депутату… По месту жительства подозреваемого продолжаются неотложные следственные действия", — говорится в сообщении.
По данным следствия, народный депутат обманным путем завладел денежными средствами гражданина Германии в размере 50 тысяч долларов США. Получение этой суммы было зафиксировано. Также, предварительно, ранее он получил еще 20 тысяч долларов.
Как отмечает РБК-Украина, речь идет о народном депутате Сергее Алексееве.
Детали от СБУ
Нардеп за $50 тыс. обещал "отмазать" иностранца от экстрадиции. Парламентарий "гарантировал" ему использовать собственные связи в суде, чтобы решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
Первая часть оплаты от иностранца составила 20 тысяч долларов и была задокументирована правоохранителями, а на получении второй — 30 тысяч долларов, его уже поймали с поличным.
На основании полученных доказательств нардепу было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).
На данный момент решается вопрос об избрании ему меру пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Что известно о Сергее Алексееве
Родился 9 февраля 1977 года в городе Киев.
Политическую деятельность начал в 2014 году. Тогда он был избран в ВР от партии "Блок Петра Порошенко". Являлся заместителем председателя Комитета по вопросам правовой политики и правосудия.
В 2016 году Сергеев не задекларировал взнос в пользу "БПП", перечисля 100 тысяч гривен одним платежом.
В 2019 году был избран народным депутатом от партии Порошенко "Европейская солидарность".
Является руководителем депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Итальянской Республикой.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Служба безопасности Украины объявила о подозрении трем бывшим народным депутатам от Партии регионов — Олегу Цареву, Дмитрию Святашу и Игорю Маркову. После начала полномасштабного вторжения они сотрудничали с российскими оккупантами.