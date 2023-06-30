Поймали с поличным: действующему нардепу объявили подозрение в мошенничестве — СМИ назвали имя

Парламентарий может оказаться за решеткой на срок до 12 лет

Народному депутату Украины, председателю подкомитета в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности сообщили о подозрении в мошенничестве.

Об этом сегодня, 30 июня, заявили в Офисе Генерального прокурора Украины.

"Обман и завладение деньгами – сообщено о подозрении народному депутату… По месту жительства подозреваемого продолжаются неотложные следственные действия", — говорится в сообщении.

По данным следствия, народный депутат обманным путем завладел денежными средствами гражданина Германии в размере 50 тысяч долларов США. Получение этой суммы было зафиксировано. Также, предварительно, ранее он получил еще 20 тысяч долларов.

Как отмечает РБК-Украина, речь идет о народном депутате Сергее Алексееве.

Детали от СБУ

Нардеп за $50 тыс. обещал "отмазать" иностранца от экстрадиции. Парламентарий "гарантировал" ему использовать собственные связи в суде, чтобы решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Первая часть оплаты от иностранца составила 20 тысяч долларов и была задокументирована правоохранителями, а на получении второй — 30 тысяч долларов, его уже поймали с поличным.

На основании полученных доказательств нардепу было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

На данный момент решается вопрос об избрании ему меру пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Что известно о Сергее Алексееве

Родился 9 февраля 1977 года в городе Киев.

Политическую деятельность начал в 2014 году. Тогда он был избран в ВР от партии "Блок Петра Порошенко". Являлся заместителем председателя Комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

В 2016 году Сергеев не задекларировал взнос в пользу "БПП", перечисля 100 тысяч гривен одним платежом.

В 2019 году был избран народным депутатом от партии Порошенко "Европейская солидарность".

Является руководителем депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Итальянской Республикой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Служба безопасности Украины объявила о подозрении трем бывшим народным депутатам от Партии регионов — Олегу Цареву, Дмитрию Святашу и Игорю Маркову. После начала полномасштабного вторжения они сотрудничали с российскими оккупантами.