Украинскому экс-министру изменили подозрение: срок грозит еще больший
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Вместе с Насаликом подозрение получил бывший руководитель одного из департаментов Министра энергетики
Бывшему министру энергетики Украины Игорю Насалику, который ранее подозревался в служебной халатности, изменили подозрение и теперь ему грозит еще больший срок.
Об этом сообщает прессс-лужба ГБР.
Напомним, что в феврале 2022 года Насалику сообщили о подозрении в подписании убыточных для государства соглашений в пользу связанных с олигархом Дмитрием Фирташем компаний на сумму 1,5 миллиарда гривен. Тогда в случае подтверждения вины чиновника ему грозило наказание вплоть до 5 лет лишения свободы по статье "Служебная халатность".
Однако теперь в ГБР решили изменить квалификацию бывшему руководителю министерства на "Злоупотребление служебным положением". Соответственно теперь ему грозит уже лишение свободы на срок до 6 лет.
"Установлено, что по указанию главы министерства подчиненный ему руководитель Департамента Минэнергоугля заключал со структурами известного бизнесмена заведомо убыточные для государства соглашения. В частности, в нарушение постановления Кабмина, чиновники искусственно списывали коммерсантам средства за эксплуатацию государственного имущества", — говорится в сообщении.
Вместе с Насаликом подозрение получил бывший руководитель одного из департаментов Министра энергетики и угольной промышленности.
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