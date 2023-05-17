Українському ексміністру змінили підозру: термін загрожує ще більший

Разом із Насаликом підозру отримав колишній керівник одного із департаментів Міністра енергетики

Колишньому міністру енергетики України Ігорю Насалику, який раніше підозрювався у службовій недбалості, змінили підозру і тепер йому загрожує ще більший термін.

Про це повідомляє пресслужба ГБР.

Нагадаємо, що у лютому 2022 року Насалику повідомили про підозру у підписанні збиткових для держави угод на користь пов’язаних з олігархом Дмитром Фірташем компаній на суму 1,5 мільярда гривень. Тоді у разі підтвердження провини чиновника йому загрожувало покарання аж до 5 років позбавлення волі за статтею "Службова недбалість".

Однак тепер у ГБР вирішили змінити кваліфікацію колишньому керівнику міністерства на "Зловживання службовим становищем". Відповідно, тепер йому загрожує вже позбавлення волі на строк до 6 років.

"Встановлено, що за вказівкою очільника міністерства підлеглий йому керівник Департаменту Міненерговугілля укладав зі структурами відомого бізнесмена завідомо збиткові для держави угоди. Зокрема, у порушення постанови Кабміну, посадовці штучно «списували» комерсантам кошти за експлуатацію державного майна", — йдеться у повідомленні.

Разом із Насаликом підозру отримав колишній керівник одного із департаментів Міністра енергетики та вугільної промисловості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ГБР взялося за одеського військкома-мільйонера.

Також ми повідомляли, що ГБР провело обшуки у КДВА через чотирьох депутатів, які є військовослужбовцями.