ДБР взялося за одеського військкома-мільйонера: скільки йому загрожує

Військовому комісару загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років

Проти начальника Одеського обласного територіального центру комплектації (ТЦК) Євгена Борисова, який став фігурантом не менш як п'яти протизаконних оборудок під час воєнного стану в Україні, відкрили кримінальне провадження.

Про це у середу, 3 травня, повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань, зазначивши, що наразі військовий комісар усунений від займаної посади у ТЦК, адже обґрунтовано підозрюється у зловживанні своїм службовим становищем під час воєнного стану в країні.

Так, у рамках слідства було встановлено, що за певну винагороду посадовець віддавав наказ своїм підлеглим не призивати осіб, які хотіли уникнути мобілізаційних заходів. Якщо провина Борисова буде доведена, йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

"Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцем службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці намагаються у найкоротші строки встановити повне коло причетних до протизаконних оборудок осіб. Крім того, співробітники ДБР перевіряють інформацію щодо невідповідних заробітку статків родини посадовця, члени якої придбали дороге житло в іспанському місті Марбелья.

Нагадаємо, що Євген Борисов під час війни ввіз в Україну преміальний Mercedes G63 AMG 2022 року випуску під виглядом гуманітарної допомоги.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що після спливання інформацію щодо незаконних оборудок під час війни одеського військкома Борисова усунули з посади в ТЦК.