Справа про хабар "слуги народу" Марченко: НАБУ опублікувало докази її причетності (відео)

Відео з камер зовнішнього спостереження зняли момент отримання хабара народною обраницею

Справа про незаконний виїзд чоловіків з України за хабар за участю помічниці нардепа від "Слуги народу" отримала продовження. Якщо раніше детективи НАБУ та САП підозрювали у незаконній діяльності лише помічницю, то тепер підозру отримала й сама нардеп Людмила Марченко.

Про це розповіли у прес-службі НАБУ. Також відомство опублікувало аудіозапис переговорів помічниці та відео моменту передачі частини хабара Людмилі Марченко, якого та спробувала позбутися напередодні обшуку.

Так, 11 липня слідчі НАБУ та САП повідомили про підозру у зловживанні впливом чинній народній депутатці Людмилі Марченко. Правоохоронці з’ясували, що вона разом зі своєю помічницею брали хабар із чоловіків за те, щоб надати їм виїзд із України у період воєнного стану. Відповідні дані вносилися до Інформаційної системи "Шлях", після того, як у військових адміністраціях давали добро на виїзд.

Чоловіків випускали із країни під виглядом водіїв. Свої послуги нардеп та помічниця оцінили у 5 300 доларів США. Після того, як підставний клієнт передав другий транш у розмірі 2800 доларів, жінок викрили.

На кадрах, які є у розпорядженні НАБУ, видно, як помічниця прийшла до будинку вагітної Людмили Марченко і передала їй хабар від нового клієнта. Коли дівчина пішла, нардеп поспішила позбутися доказів і спершу хотіла сховати гроші на городі, але потім поспішно викинула їх за паркан. Але детективи НАБУ під час обшуку їх знайшли та долучили до справи. На аудіозаписі чути, як помічниця "слуги" скаржиться, що деякі чоловіки виїжджають без проблем, а деяких не випускають і сама "Іванівна" (ймовірно, Людмила Марченко) має цьому посприяти.

Помічниця нардепа отримала підозру ще 9 липня за ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). За скоєне жінкам загрожує покарання від штрафу у розмірі 1-4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до обмеження волі на строк від двох до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що через зловживання системою "Шлях" деяких чоловіків не випустять із України. Держприкордонслужба посилить перевірки цієї категорії громадян на кордоні вже цього літа.