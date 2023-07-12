Справа про хабар "слуги народу" Марченко: Арахамія зробив заяву

Найближчим часом буде вирішено питання про її виключення

Членство нардепа фракції "Слуги народу" Людмили Марченко, яка причетна до справи про великий хабар за допомогу військовозобов’язаним незаконно виїжджати з України, з сьогоднішнього дня було припинено.

Про це у середу, 12 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, на найближчому засіданні фракції вирішуватиметься питання про виключення помічниці нардепа.

Водночас, минулого тижня Марченка виключили з партії "Слуга народу". Про це повідомила помічниця глави політичної сили Олени Шуляк Анастасія Клімчук.

Варто зазначити, що детективи НАБУ та САП раніше підозрювали лише помічницю Марченка у незаконній діяльності, але нещодавно й сама Людмила Марченко отримала підозру. Слідчі встановили, що нардеп разом зі своєю помічницею брали хабарі від чоловіків, натомість надаючи їм можливість виїхати за кордон, використовуючи систему "Шлях", поки в країні діє воєнний стан і це заборонено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голову Верховного Суду Всеволода Князєва затримали на великому хабарі. Він отримав неправомірний зиск у розмірі трьох мільйонів доларів.