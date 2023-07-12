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Справа про хабар "слуги народу" Марченко: Арахамія зробив заяву

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Автор
Людмила Марченко Новина оновлена 12 липня 2023, 17:52
Людмила Марченко. Фото facebook.

Найближчим часом буде вирішено питання про її виключення

Членство нардепа фракції "Слуги народу" Людмили Марченко, яка причетна до справи про великий хабар за допомогу військовозобов’язаним незаконно виїжджати з України, з сьогоднішнього дня було припинено.

Про це у середу, 12 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, на найближчому засіданні фракції вирішуватиметься питання про виключення помічниці нардепа.

Водночас, минулого тижня Марченка виключили з партії "Слуга народу". Про це повідомила помічниця глави політичної сили Олени Шуляк Анастасія Клімчук.

Варто зазначити, що детективи НАБУ та САП раніше підозрювали лише помічницю Марченка у незаконній діяльності, але нещодавно й сама Людмила Марченко отримала підозру. Слідчі встановили, що нардеп разом зі своєю помічницею брали хабарі від чоловіків, натомість надаючи їм можливість виїхати за кордон, використовуючи систему "Шлях", поки в країні діє воєнний стан і це заборонено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голову Верховного Суду Всеволода Князєва затримали на великому хабарі. Він отримав неправомірний зиск у розмірі трьох мільйонів доларів.

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#Хабар #Виняток #Фракція #Слуга народу #Людмила Марченко