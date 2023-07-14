Пашу "Мерседеса" взяли под стражу с залогом в десятки млн гривен: выступить против россии в суде он не смог (видео)

Священнослужитель УПЦ МП обвиняется сразу по нескольким статьям

Бывшему митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю (Паше "Мерседесу"), которому накануне сообщили о новом подозрении, избрали меру пресечения. Вместо круглосуточного домашнего ареста некогда главу Киево-Печерской лавры взяли под стражу до 14 августа.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре. Паша "Мерседес" может выйти под залог в размере больше 33 млн гривен.

Священнослужитель подозревается в отрицании вооруженной агрессии россии против Украины и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений (ч. 3 ст. 436–2, ч. 2 ст. 161 УК Украины). В период, когда митрополит Павел был наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Мужской монастырь УПЦ, он называл полномасштабное вторжение россии "гражданской войной", а в телефонных разговорах с прихожанами своими высказываниями разжигал национальную, региональную и религиозную вражду, что подтвердили экспертизы.

Как передает "Суспільне", прокурор заявил, что Паша "Мерседес" общался с одним из свидетелей по уголовному делу, чем и побудил суд взять его под стражу, чтобы избежать возможного давления на свидетелей. Однако во время судебного заседания митрополит заявил, что якобы не знаком со свидетелем.

Сам же митрополит не согласен с таким решением суда и пожаловался, что не знает, где найти 33 млн гривен для залога. Владелец крестика за 5 млн гривен заявил, что у него таких денег нет.

Кроме того, Лебедь отказался прямо называть россию виновницей войны в Украине.

"Кто осуществляет агрессию? — А вы телевизор посмотрите и там узнаете", — ответил митрополит на вопрос.

Ранее "Телеграф" рассказывал о финансовом состоянии Паши "Мерседеса". Священнослужитель УПЦ московского патриархата оказался любителем дорогих брендов и владельцем элитной недвижимости в Киеве.