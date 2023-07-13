У "Паши Мерседеса" новое подозрение от СБУ: наговорил об Украине на две статьи

Паше "Мерседесу" грозит 8 лет за решеткой с конфискацией

Митрополита УПЦ московского патриархата Павла Лебедя (Пашу "Мерседеса"), которому ранее суд продлил меру пресечения, уличили в новых нарушениях закона. Правоохранители нашли доказательства того, что бывший глава Киево-Печерской лавры оправдывал и поддерживал войну в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Ему вновь сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Следователи выяснили, что за день до объявления первого подозрения Паша "Мерседес" дал интервью одному из украинских СМИ, в котором отрицал существование суверенного государства Украина. Кроме того, он назвал вооруженную агрессию россии против Украины "гражданским конфликтом", который начался еще в 2014 году.

Проанализировав слова бывшего главы Киево-Печерской лавры, СБУ сообщила ему о новом подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений совершено должностным лицом повторно);

ч. 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины за совершенное должностным лицом повторно).

Сейчас решается вопрос о том, чтобы поместить его под стражу. Следователи подробно изучают все обстоятельства и видео доказательства совершения преступлений. За содеянное митрополиту Павлу грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что СБУ разоблачила клирика УПЦ МП, который оказался любителем Гитлера, путина и Ленина. В его квартире нашли много предметов пророссийского характера.