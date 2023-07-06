В Лавре неспокойно: Минкульт опечатывает корпуса, а УПЦ истерит (видео)

Утром был опечатан 70 корпус, где находилась резиденция Предстоятеля УПЦ МП

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры и УПЦ МП, которую до сих по не выгнали со святыни, набирает обороты. Корпуса на территории так называемой Нижней лавры продолжают опечатывать, но церковь московского патриархата твердит, что верующим препятствуют попасть на богослужение вопреки законам.

Об этом сегодня, 6 июля, пишет Hromadske.

Проведение проверки вместе с опечатыванием корпусов было начато во вторник, 4 июля. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" предупредил, что по техническим причинам режим работы Нижней лавры будет с 11:00 до 18:00.

Тем временем в УПЦ МП сделали заявление, что якобы представители Заповедника с помощью силовиков опломбируют постройки монастыря.

"Сегодня утром сломали замки и опечатали 70 корпус, где находилась резиденция Предстоятеля УПЦ. Полиция перекрыла проход по территории обители в нескольких местах и силой оттащила верующих от дверей корпуса 69", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что с самого утра под стенами Лавры происходят столкновения верующих с правоохранителями. Одно из таких видео с места происшествия в своем Telegram-канале Журналист и блогер Константин Андриюк.

Также военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщает, что сторонники УПЦ МП пытаются помешать комиссии Минкульта опломбировать помещение Нижней Лавры. Для этого они используют цитирование Библии.

Напомним, что во вторник, 4 июля, комиссия Минкульта прибыла в Киево-Печерскую лавру и попыталась опечатать корпуса. Их в свою очередь уже давно должны были покинуть представители УПЦ МП. Это была не первая попытка комиссии провести подобную работу, однако каждый раз прихожане блокируют их действия.