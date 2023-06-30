Укр

"Все работают на ФСБ": муфтий сделал неутешительный прогноз насчет УПЦ после войны

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
митрополит Павел Лебедь с владимиром путиным Новость обновлена 30 июня 2023, 13:22
митрополит Павел Лебедь с владимиром путиным. Фото uapc.te.ua

УПЦ внедряет российскую идеологию в Украине

Иерархи УПЦ Московского патриархата в большинстве своем работают на ФСБ россии и даже после победы Украины в войне продолжат выполнять приказы из москвы.

Об этом "Телеграфу" рассказал бывший муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов, с первых дней великой войны ушедший добровольцем на фронт.

"В религиозном служении я был более 20 лет. И у меня есть глубокая уверенность, что вся церковь, особенно ее духовные предводители, священники, митрополиты, весь синод, глава, епископы — все работают на ФСБ. Может, где-то в селах низовые священники об этом не знают, но они все равно продолжают российскую идеологию. И они и дальше будут это делать. И даже после нашей победы они будут выполнять приказы из москвы", — отметил он.

Муфтий подчеркнул, что если мы хотим, чтобы такая война никогда больше не повторилась, чтобы среди наших людей не было предателей, то Украина должна защищать свои национальные интересы.

"В национальных интересах Украины избавиться от этой агитационной платформы, которая не столько церковь, сколько бизнес и внедряет враждебную идеологию в нашу страну и нашу нацию", — резюмировал муфтий.

Подробнее читайте в разговоре "Телеграфа" с Саидом Исмагиловым: "Кадыровцы насилуют мужчин. Это мы должны их "дешайтанизировать": муфтий Саид Исмагилов

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#УПЦ #Церква #Саид Исмагилов