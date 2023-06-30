УПЦ внедряет российскую идеологию в Украине

Иерархи УПЦ Московского патриархата в большинстве своем работают на ФСБ россии и даже после победы Украины в войне продолжат выполнять приказы из москвы.

Об этом "Телеграфу" рассказал бывший муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов, с первых дней великой войны ушедший добровольцем на фронт.

"В религиозном служении я был более 20 лет. И у меня есть глубокая уверенность, что вся церковь, особенно ее духовные предводители, священники, митрополиты, весь синод, глава, епископы — все работают на ФСБ. Может, где-то в селах низовые священники об этом не знают, но они все равно продолжают российскую идеологию. И они и дальше будут это делать. И даже после нашей победы они будут выполнять приказы из москвы", — отметил он.

Муфтий подчеркнул, что если мы хотим, чтобы такая война никогда больше не повторилась, чтобы среди наших людей не было предателей, то Украина должна защищать свои национальные интересы.

"В национальных интересах Украины избавиться от этой агитационной платформы, которая не столько церковь, сколько бизнес и внедряет враждебную идеологию в нашу страну и нашу нацию", — резюмировал муфтий.

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