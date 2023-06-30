"Кадыровцы насилуют мужчин. Это мы должны их "дешайтанизировать": муфтий Саид Исмагилов

Лозунгами о "дешайтанизации" власти рф манипулируют тупым и необразованным населением, говорит экс-муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма"

Кроме крылатых ракет, танков, истребителей и артиллерии, в войне против Украины Россия серьезно взяла на вооружение религиозный фактор. Главарь РПЦ патриарх Кирилл (Гундяев) с алтаря благословляет военных россии на убийство украинцев. Однако под пятой кремля оказались не только христианские конфессии. Официальные лидеры мусульман россии также поддержали путина, а глава Чечни рамзан кадыров вообще называет агрессию против Украины "священной войной".

Почему мусульмане рф оказались такими же покорными диктатору, почему "дон-дон" ведет себя как шут, когда объявляет джихад, и как можно "убивать за духовность", в интервью "Телеграфу" рассказал бывший муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов, который с первых дней большой войны ушел добровольцем на фронт.

— Саид, широкомасштабное вторжение, конечно, изменило жизнь всей страны, но если брать лично вашу историю, вы поступили радикально: будучи духовным лидером мусульман Украины, взяли в руки оружие и пошли в армию. Какова была мотивация этого поступка?

— Я не могу стоять в стороне, когда с моей страной, с моим народом случается такая большая беда: начинается большая широкомасштабная война, гибнут дети, гибнут женщины, и я просто не понимаю, как мужчина в таких условиях не пойдет защищать Родину. Я совсем не понимаю тех мужчин, которые уклоняются, бегут, дают взятки, покупают себе какие-то справки о том, что они не могут защищать Родину. Я вообще такого не понимаю, потому что в самые трудные и тяжелые времена нужно наоборот собрать в кучу все свое мужество и идти защищать свой народ, свое, в конце концов, будущее. Бежать и прятаться, с моей точки зрения, совершенно аморально, ибо кто как ни мужчины должны защищать женщин и детей? Поэтому у меня не было никаких сомнений.

— Вы уехали из оккупированного Донецка. Ожидали, что россияне не остановятся, и война охватит всю территорию Украины?

— Я знал, что начнется большая полномасштабная война. Об этом с каждого утюга говорили. И когда люди жалуются и говорят, что их не предупредили о войне, так до 24 февраля последние три месяца только разговоров было, что о большой войне. И зарубежные спецслужбы, и журналисты все обсасывали эту тему. И окончательно стало ясно, когда эвакуировали из Киева дипломатические миссии других стран. Я как муфтий видел, что дипломаты, послы уезжают, в том числе и мусульманских стран. А если уезжает дипломатический корпус, то у них есть стопроцентная информация, что что-то начнется.

– Ваш день парамедика на фронте как выглядит?

— У парамедика день на фронте ненормирован. Можно работать всю ночь с ранеными и днем, и вечером. Ты должен быть готов всегда оказывать помощь, поэтому какого-либо режима вообще не существует. Когда есть свободная минута, ты должен поесть, умыться, если удастся немного поспать и помолиться. Иногда так работаешь и даже забываешь, что ты целый день ничего не ел. И это не только у парамедиков, у военных тоже. Война непредсказуема, здесь нет и не может быть никакого регламента. Ну и мы вообще шутим, что мы здесь все случайно уцелевшие. Реально в тех условиях, в которых сражаются наши ребята и работают наши парамедики, если мы еще живы, то это чудо.

— Как-то вы говорили, что большинство мусульман современной россии – "терпилы", ведь россия уничтожает их культуру, традиции, а они терпят. Почему терпят?

— Потому что одни боятся, другие просто терпят, а третьи сознательно трудятся на интересы россии. Вспомним тех самых кадыровцев, которые ехали в Москву, чтобы остановить бунт пригожина. Вот вас в двух чеченских войнах уничтожали, убивали ваших женщин и детей, от Грозного остались руины, а вы вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией и освободиться, к чему стремились ваши даже не деды, а родители, защищаете этот режим. Некоторые из них, тот же кадыров, воевали во Второй чеченской войне. Это же ужас просто! Вас уничтожали, вас убивали, а вы являетесь собаками режима, цепными псами режима. Вы вместо того, чтобы воспользоваться моментом и свои собственные интересы, свое национальное сознание поднимать, вы просто позорите память своих предков.

— Может, они просто не замечают, что терпят?

— Нет, я так понимаю, что некоторые люди за должность, за власть, за деньги продаются абсолютно целыми толпами. Это ведь не только кадыровцы, это касается и других мусульманских республик. Там люди просто за российские деньги, должности, преференции продаются с потрохами. Но таковы не все. Некоторые люди просто запуганы, хотя они ненавидят россию. А другие просто "терпилы". Например, я смотрю на Башкортостан, Татарстан, что там происходит. Реально с ними делают все, что захотят, и они просто молча проглатывают это. Совершенно никакого человеческого достоинства.

— Что касается самой фигуры такого персонажа, как кадыров. Он же себя позиционирует как неформального лидера мусульман россии. Это фейковый образ или он действительно имеет влияние?

— Над этим имиджем работали очень давно. Не только с началом полномасштабной войны, а уже более 15 лет. В Чечне проводили разные конференции, его возили по разным мусульманским странам и представляли как мусульманского политического лидера. То есть это медийный проект. Но кадыров на самом деле не является лидером для мусульман россии. Это, знаете ли, такой бренд, и он преимущественно работает не на внутреннюю аудиторию, а на внешнюю. Может, некоторые удивятся, но во многих мусульманских, а особенно арабских странах, люди действительно думают, что кадыров — мощный лидер мусульман россии, действительно такой храбрый, воинственный. Но эти образы кадыровцев, которые кричат "Аллаху акбар" и несутся что-то штурмовать, это просто смешно для нас, для людей, которые видят войну каждый день. На современной войне все ползают и вдавливаются в окопы и землю. Никто во весь рост в атаку не бежит. Это индийское кино. Но и этот Болливуд кто-то смотрит. Люди из тех стран, которые не знают настоящую ситуацию, верят в этот образ.

День парамедика на фронте ненормирован

— Когда кадыров называет войну против Украины "священной" войной мусульман, джихадом, то в чем здесь манипуляция?

— Здесь манипуляция абсолютно во всем. Во-первых, он не является религиозным официальным лидером, обладающим легитимностью объявлять джихад. Чтобы объявлять джихад, ты должен быть легитимным верховным духовным деятелем. Такое вообще может быть, разве что в Афганистане или в Иране, то есть в теократических странах, где во главе фактически стоит духовный лидер. В других странах мусульманского мира есть президент, король, премьер-министр, еще кто-то, то есть духовный лидер не стоит во главе государства. Но джихад может объявлять только легитимный духовный лидер. Кадыров же не являются ни [народным], ни легитимным духовным лидером. Россия не является мусульманской страной, там не действуют нормы и законы шариата. Там даже большинство населения не мусульмане. То есть объявление джихада кадыровым в россии – это вообще смешно. Это все равно, что какой-нибудь мусульманин поехал бы в Ватикан и там объявил джихад, потому что он себя считает там единственным мусульманином Ватикана. Почему бы и нет? Это такое же сравнение. Ты светский чиновник светского государства. Брать на себя смелость провозглашать духовные лозунги в немусульманской, светской, секулярной, условно христианской стране, ты не имеешь никакого права.

Во-вторых, с точки зрения шариата, джихад может объявляться исключительно, если для этого есть основания. Например, если бы Украина была мусульманской страной, у нас есть основания объявлять джихад, потому что на нас напали. Нас убивают, уничтожают, грабят. На россию не напали. Соответственно, у них нет никаких оснований объявлять джихад. То есть фактически происходит манипуляция тупыми невежественными людьми, которые могут поверить в эти лозунги.

А еще больше меня смешат лозунги о "дешайтанизации". Вот я читаю российские новости о том, что кадыровцы кого-то изнасиловали на Белгородщине или Кубани. Изнасиловали других мужчин. Это практически гомосексуализм. Поэтому это мы можем объявлять им "дешайтанизацию", потому что изнасилование — большой грех и преступление, влекущее высшую меру наказания с точки зрения шариата. И это мы их должны "дешайтанизировать" за их поступки, а не они нас. То есть как россия это абсолютная ложь, лицемерная и фальшивая страна, так же и все эти так называемые "лидеры мусульман" — абсолютно фальшивые мусульмане.

— А как насчет официальных духовных лидеров мусульман россии? С РПЦ и Гундяевым все ясно, но почему духовные лидеры мусульман в россии поддержали войну путина? Тот же верховный муфтий Талгат Таджудин?

— А они такие же, как и Гундяев. Все мусульманские лидеры россии сейчас или сотрудники ФСБ или завербованные и жестко контролируемые ФСБ люди. Там нет ни одного независимого мусульманского религиозного лидера, который имел бы храбрость сказать правду. Они абсолютно все встроены в российские спецслужбы и будут говорить исключительно то, что им скажут на Лубянке.

— Вы записывали обращение к мусульманам россии с призывом не участвовать в войне россии против Украины. Получили обратную связь?

– Получил. Периодически мне из россии поступают угрозы. Различные анонимы пишут в соцсетях. Это так смешно. Я же говорил, что мы вообще здесь, на фронте, все случайно выжившие люди. И когда тебе угрожают – это реально смешно. Но я стараюсь всячески развенчивать миф, в том числе и о кадыровцах и показывать недостоинство русских религиозных деятелей, одобряющих эту войну. Ну, кому-то это не нравится. Поэтому угрожают.

— Приблизительно в конце лета прошлого года, когда стало окончательно ясно, что россия не достигает своих военных целей в Украине, в пропаганде врага вдруг вынырнул такой нарратив об " украинском сатанизме" и агрессия стала "продаваться" как "борьба против антихриста". Что это вообще такое? Откуда это взялось?

— На россии — темный малообразованный народ. Даже не народ – население. Темное малообразованное население живет религиозными мифами. Это не настоящая религиозная жизнь, потому что религиозная жизнь — это здоровая жизнь, здоровое сознание, исполненное счастья, ответственности, веры, добрых поступков, здоровой нравственности. Говорю вам как бывший муфтий. Ничего этого в россии нет. Поэтому они живут псевдорелигиозными представлениями, бытовыми верованиями, мифами. И чтобы мобилизовать темную малообразованную массу на войну против Украины, нужно разговаривать на понятном для них языке. Если рассказывать им о высоких идеях и ценностях, то человек, который в школе если и учился, то учился плохо, мало что поймет. А вот если сказать, что мы боремся с сатаной, "притесняющим каноническую церковь" московского патриархата, то для таких темных людей это действительно мотивация, они в это верят. Они хоть и не ходят в церковь, но стремятся, чтобы она была, и она была московская, и их контролируемая.

Так же и среди мусульман. Они такие же темные и необразованные. Поэтому кадыров и провозглашает "дешайтанизацию", потому что нужно разговаривать с электоратом на понятном ему языке.

— Тогда давайте препарируем голову такого темного россиянина: как там одновременно уживается борьба за "духовность" и убийства людей в Украине?

— Все очень хорошо уживается. Смотрите, москали нас не понимают. Как пример пригожин, заявивший, что он бы захватил Украину за один день. Это он может за один день дойти от Ростова до Москвы и ему никто не будет сопротивляться, потому что все боятся, а большинству вообще безразлично. Но и мы их не понимаем. Мы как оцениваем явления и людей? По себе. Но мы с ними абсолютно ничем непохожи. Если бы в Украине под религиозными лозунгами совершали такие зверства и убийства, наши люди бы за это не пошли. Украинцы этого не восприняли бы. А для россиян это нормально, они действительно так живут, они действительно в это верят. И вся история россии — тому свидетельство. Все эти страшные терроры, голодоморы, депортации, их множество было в истории россии. Массовые уничтожения они воспринимают на ура. Они действительно другие, когда наши называют их "орками", это ведь не случайно. Это абсолютно ложные люди с совершенно ложной духовностью.

— Каково ваше мнение по поводу Московского патриархата в Украине? Его не должно быть в нашей стране?

— В религиозном служении я был больше 20 лет. И у меня есть глубокая уверенность, что вся церковь, особенно ее духовные вожди, священники, митрополиты, весь синод, глава, епископы – все работают на ФСБ. Может, где-нибудь в селах низовые священники об этом не знают, но они все равно продолжают российскую идеологию. И они и дальше будут это делать. И даже после нашей победы они будут выполнять приказы из Москвы. Если мы хотим, чтобы такая война никогда больше не повторилась, чтобы среди наших людей не было предателей, то нужно защищать национальные интересы. В национальных интересах Украины избавиться от этой агитационной платформы, которая не столько церковь, сколько бизнес и внедряет враждебную идеологию в нашу страну и нашу нацию.

— В одном из интервью вы говорили, что после войны у нас будут моральные и этические проблемы между прошедшими эту войну и теми, кто уехал или отсиделся в тылу. Объясните, что имеете в виду?

— В 2014 году, когда началась война, возвращавшиеся с фронта ребята, возможно, с ранениями в обществе очень часто дискриминировались. Им говорили на бытовом уровне: "Мы вас туда не отправляли". Поэтому, мол, не следует рассчитывать на какое-то особое отношение к вам как ветеранам и вашим потребностям. И я думаю, что после войны те, кто не хотел воевать, защищать, будут так же говорить нашим воинам. Когда все закончится, люди будут говорить: "Мы вас туда не посылали, чего вы претендуете на какие-либо льготы, на какое-то отношение?" Я думаю, что так будет. Особенно такие упреки будут раздаваться от тех людей, которые не могут даже во время войны воздержаться от коррупции, от обогащения на гуманитарке, от обогащения на том, что продают фальшивые справки в военкоматах. То есть, часть общества не изменилась и не хочет меняться. Особенно те люди, которые считают, что их война не касается. И будет большая психологическая проблема после нашей победы: воины будут ощущать определенную дискриминацию и будут большие вопросы к беглецам и не желавшим защищать Родину. Если у людей, прошедших войну, потребуют взятку, например, за оформление инвалидности, это будет очень опасно. Потому что возвращающиеся с войны люди уже ничего не боятся, откровенно скажу. И я боюсь, что у некоторых воинов нервы не будут выдерживать, если их станут унижать, дискриминировать, требовать взятки.