"А бегают они в бархатных тягах": кадыровец в дорогущей кепке от Louis Vuitton стал "звездой" сети (фото)
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Боевики кадырова снова выставляют себя посмещищем
На боевике кадыровского "Ахмата" заметили необычный для военного аксессуар — кепку Louis Vuitton, стоимость в десятки тысяч рублей.
Модный оккупант засветился на видео главы Чеченской республики рамзана кадырова, которое было опубликовано в его Телеграм-канале.
Как заверяется, ролик был записан в зоне проведения так называемой "СВО". В нем кадыров нахваливает своих боевиков, которые якобы предотвратили "попытку украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область.
На 42-й секунде видео можно заметить боевика "Ахмата" в довольно дорогой кепке. Российские Телеграм-каналы выяснили, что такая кепка стоит 65 тысяч рублей (около 28 тысяч гривен).
Модник из "Ахмата" не остался без внимания со стороны пользователей социальных сетей. Люди начали шутить о том, что боевик является амбассадором Louis Vuitton на Кавказе. Но большая часть людей все же сошлась во мнении, что оккупант вряд ли мог себе позволить купить оригинал и носит дешевую копию брендовой вещи.
Были и те, кто предложил кадыровцу взять на войну "бархатные тяги", ставшие трендом Тик-Тока в последние месяцы. Для тех, кто не в курсе шутки — речь о весьма причудливой обуви
Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно сам кадыров насмешил сеть планами зачистить Белгородскую область.