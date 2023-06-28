"А бегают они в бархатных тягах": кадыровец в дорогущей кепке от Louis Vuitton стал "звездой" сети (фото)

Боевики кадырова снова выставляют себя посмещищем

На боевике кадыровского "Ахмата" заметили необычный для военного аксессуар — кепку Louis Vuitton, стоимость в десятки тысяч рублей.

Модный оккупант засветился на видео главы Чеченской республики рамзана кадырова, которое было опубликовано в его Телеграм-канале.

Как заверяется, ролик был записан в зоне проведения так называемой "СВО". В нем кадыров нахваливает своих боевиков, которые якобы предотвратили "попытку украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область.

На 42-й секунде видео можно заметить боевика "Ахмата" в довольно дорогой кепке. Российские Телеграм-каналы выяснили, что такая кепка стоит 65 тысяч рублей (около 28 тысяч гривен).

Модник из "Ахмата" не остался без внимания со стороны пользователей социальных сетей. Люди начали шутить о том, что боевик является амбассадором Louis Vuitton на Кавказе. Но большая часть людей все же сошлась во мнении, что оккупант вряд ли мог себе позволить купить оригинал и носит дешевую копию брендовой вещи.

Были и те, кто предложил кадыровцу взять на войну "бархатные тяги", ставшие трендом Тик-Тока в последние месяцы. Для тех, кто не в курсе шутки — речь о весьма причудливой обуви

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно сам кадыров насмешил сеть планами зачистить Белгородскую область.