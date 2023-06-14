"Ликвидация" делимханова: кадыров назвал все фейком и выложил сомнительное фото

Глава Чечни заявил, что слухи о ликвидации его правой руки являются фейком

Глава Чечни рамзан кадыров после слухов о том, что его "правая рука" адам делимханов был ликвидирован в Украине, выдал новое сообщение о том, что эта информация не соответствует действительности.

Как сообщил кадыров в своем telegram-канале, делимханов на самом деле якобы жив и здоров, хотя в пресс-службе российской госдумы сообщали, что тот все же получил ранение.

Вместе с тем глава Чечни добавил, что его предыдущее сообщение, в котором он просил украинскую разведку о помощи в поисках, было всего лишь "подливанием масла в огонь", чтобы заставить "авторов фейка поверить в свою сказку".

"Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации. Это насколько нужно не уважать свою аудиторию, чтобы нагло врать, заведомо зная, что ложь могут опровергнуть", — заявил кадыров.

Кроме того он обнародовал фото с делимхановым, однако в метаданных файла указано, что оно было создано 12 июня.

Стоит отметить, что пока нет достоверной информации о том, действительно ли делимханов попал под обстрел в Украине, поскольку украинские официальные источники комментариев по этому поводу не дают. Впрочем, по словам командира 72-й мотострелковой бригады ВС рф романа веневитина "правая рука" кадырова действительно был неподалеку от линии фронта, а наемники ЧВК "Вагнера" якобы слили информацию о его нахождении украинской разведке, чем подставили его под удар.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто такой адам делимханов и почему его называют личным палачом рамзана кадырова.