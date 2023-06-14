В сети пишут о ликвидации в Украине правой руки кадырова: что говорят источники в спецслужбах

Информация не подтверждена

В сети ходят слухи, якобы правая рука главы Чеченской республики адам делимханов был убит в оккупированном россиянами городе Приморск Запорожской области.

Такую информацию обнародовал политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов.

"С ним на концерт Кобзона пошли другие приближенные к Кадырову и еще около двухсот личного состава. Разведка работала по поиску скопления вражеской техники, а здесь такой кортеж на внедорожниках. Руководство подразделения "Ахмат" … Арта среагировала мгновенно. Раненых нет, даже "Скорая помощь" не приехала", — написал он.

По данным Сазонова, тела вывозили на вертолетах. 12 бортов прилетели через полчаса — чтобы сохранить происшествие в секрете.

Как рассказали источники "Телеграфа" в спецслужбах, информация о ликвидации Делимханова в настоящее время не подтверждается.

Как сообщал "Телеграф", недавно между главарем наемников ЧВК "Вагнера" евгением пригожиным и адамом делимхановым возник конфликт. Связан он был с тем, что первый якобы "неправильно" высказался о боевиках чеченского подразделения "Ахмат", которые мечтают захватить три украинские области. делимханов назначил пригожину "стрелку".