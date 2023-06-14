Слухи о ликвидации делимханова: кадыров обратился к украинской разведке

Пока российские депутаты "общаются" с делимхановым, его близкий друг кадыров никак не может с ним связаться

Пока в россии всячески пытаются опровергать слухи о гибели правой руки кадырова адама делимханова, сам чеченский лидер никак не может с ним связаться. На помощь он даже позвал украинскую разведку.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на заявление рамзана кадырова.

По его словам, он никак не может выйти на адама делимханова, а сам "кадыровец" на связь не выходит. В связи с этим он обратился к украинской разведке за помощью.

"Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого брата", — говорит кадыров.

За эту информацию глава Чечни пообещал украинским спецслужбам "щедрую награду".

Тем временем спикеру российской Госдумы вячеславу володину якобы удалось пообщаться с делимхановым. Он утверждает, что тот якобы "жив и здоров". Глава комитета Госдумы по обороне андрей картаполов также утверждает что делимханов "жив и здоров".

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети ходят слухи, якобы правая рука главы Чеченской республики адам делимханов был убит в оккупированном россиянами городе Приморск Запорожской области. При этом, как рассказали источники "Телеграфа" в спецслужбах, информация о ликвидации Делимханова пока не подтверждается. Примечательно, что все это происходит на фоне конфликта между главарем ЧВК "Вагнера" пригожиныи и вышеупомянутым "кадыровцем".