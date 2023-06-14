Ликвидация правой руки кадырова: в России заявляют, что делимханов только ранен

О состоянии здоровья российского политика поспешили узнать федеральные кремлевские медиа

Российские власти не подтверждают смерть адама делимханова, приспешника лидера Чечни рамзана кадырова. В госдуме рф утверждают, что политика всего лишь была ранена. Напомним, что атаковали "кадыровца" и его свиту, вероятнее всего, на юге Украины.

Следует отметить, что информация о нынешнем состоянии делимханова была опубликована российским телеканалом "Звезда", ссылаясь на данные, полученные в пресс-службе госдумы.

"Депутат адам делимханов был ранен, но он жив", — именно так звучит оригинал сообщения.

Дополнительных сведений о здоровье "правой руки" кадырова или месте получения им ранения нет. При этом глава Чечни рамзан кадыров заявил, что связаться с "дорогим братом" у него не выходит.

Напомним, что по данным украинского добровольца Кирилла Сазонова, делимханова могли подстеречь бойцы Сил специальных операций в Запорожском направлении. Есть данные, что вместе с ним вроде бы ликвидировали еще около 200 элитных "кадыровцев". Украинские источники пока не спешат официально подтверждать смерть делимханова.

Добавим, что недавно между адамом делимхановым и финансистом "вагнеровцев" евгением пригожиным вспыхнул конфликт. Он связан с достаточно резкими высказываниями российского политика в адрес наемников ПИК. Может ли быть связано ранение делимханова с этим, неизвестно.