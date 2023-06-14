Ліквідація правої руки кадирова: у росії заявляють, що делімханова тільки поранено

Про стан здоров'я російського політика поспішили дізнатися федеральні кремлівські медіа

Російська влада не підтверджує смерть адама делімханова, поплічника лідера Чечні рамзана кадирова. У держдумі рф стверджують, що політика всього лише було поранено. Нагадаємо, що атакували "кадирівця" та його свиту, найімовірніше, на півдні України.

Варто зазначити, що інформація про нинішній стан делімханова була опублікована російським телеканалом "Звезда", посилаючи на дані, отримані у пресслужбі держдуми.

"Депутат адам делімханов був поранений, але він живий", — саме так звучить оригінал повідомлення.

Додаткових відомостей про здоров'я "правої руки" кадирова чи місце отримання ним поранення немає. При цьому глава Чечні рамзан кадиров заявив, що зв'язатися із "дорогим братом" у нього не виходить.

Нагадаємо, що за даними українського добровольця Кирила Сазонова, делімханова могли підстерегти бійці Сил спеціальних операцій на Запорізькому напрямку. Є дані, що разом із ним начебто ліквідували ще близько 200 елітних "кадирівців". Українські джерела поки не поспішають офіційно підтверджувати смерть делімханова.

Додамо, що не так давно між адамом делімхановим та фінансистом "вагнерівців" євгенієм пригожиним спалахнув конфлікт. Він пов'язаний із доволі різкими висловлюваннями російського політика на адресу найманців ПВК. Чи може бути пов'язане поранення делімханова із цим, невідомо.