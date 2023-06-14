У мережі пишуть про ліквідацію в Україні правої руки кадирова: що кажуть джерела у спецслужбах

Інформація не підтверджена

У мережі ходять чутки, нібито праву руку глави Чеченської республіки адама делімханова було вбито в окупованому росіянами місті Приморськ Запорізької області.

Таку інформацію оприлюднив політолог, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов.

"З ним на концерт Кобзона пішли інші наближені до Кадирова та ще близько двохсот особового складу. Розвідка працювала з пошуку скупчення ворожої техніки, а тут такий кортеж на позашляховиках. Керівництво підрозділу "Ахмат"… Арта зреагувала миттєво. Поранених немає, навіть "Швидка допомога" не приїхала", — написав він.

За даними Сазонова, тіла вивозили вертольотами. 12 бортів прилетіли за півгодини — щоб зберегти подію в секреті.

Як розповіли джерела "Телеграфа" у спецслужбах, інформація про ліквідацію делімханова наразі не підтверджується.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно між ватажком найманців ПВК "Вагнера" євгенієм пригожиним та адамом делімхановим виник конфлікт. Пов’язаний він був із тим, що перший нібито "неправильно" висловився про бойовиків чеченського підрозділу "Ахмат", які мріють захопити три українські області. делімханов призначив пригожину "стрілку".