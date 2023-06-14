Цирк продолжается: история с "ликвидацией" делимханова обрастает загадками

Цирк вокруг делимханова набирает обороты

В среду, 14 июня появилась информация о том, что приспешник лидера Чечни рамзана кадырова адама делимханова попал под обстрел и погиб. Российские власти заявили, что он жив, хотя и ранен, однако ситуация не только не проясняется, но продолжает запутываться.

"Телеграф" рассказывает, что известно об инциденте с делимхановым на данный момент.

О его гибели сначала сообщил доброволец ВСУ Кирилл Сазонов. По его данным делимханов попал под артобстрел в оккупированном Приморске Запорожской области. Пострадали и другие представители руководства "Ахмата".

Однако вскоре в госдуме рф якобы заявили, что политик жив, хотя и ранен. Информация была опубликована российским телеканалом "Звезда" со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе госдумы.

Тем более странным прозвучало обращение лидера Чечни рамзана кадырова к украинской разведке с просьбой помочь найти "моего дорогого брата". Он заявил, что не может связаться с делимхановым — тот не выходит на связь. Возможно, это был такой тонкий тролинг, а может и нет

Однако пресс-службы Госдумы и ЛДПР заявили, что не давали "Звезде" данных о ранении делимханова. Изначально телеканал опубликовал новость со ссылкой на пресс-службу госдумы, но позднее отредактировал сообщение и указал в качестве источника пресс-службу ЛДПР. Однако оба этих источника опровергли, что давали такую информацию.

В результате "Звезда" снова исправила публикацию, указав, что источником информации был думский журналист Мадина Шавлохова.

"Кадыровцы" сначала отрицали ранение делимханова — командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что депутат жив и находится в Чечне. Он с сарказмом прокомментировал информацию о смерти делимханова.

"Это все фейки. адам султанович живее всех живых и находится сейчас в республике — поехал к рамзану ахматовичу. Скажу так: там, где нас нет, нас постоянно убивают", — сказал он.

Позже он опубликовал еще один саркастический комментарий на эту тему, заявив, что едет искать делимханова на Донбасс. Такое распоряжение якобы ему дал кадыров, приказав вывезти своего приспешника "чего бы это ни стоило". Однако множество эмодзи говорит о том, что это очередной троллинг.

"Полностью снимаю все подразделения дислоцированные в Марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с делимхановым адам султановичем. Поступила команда от рамзана ахматовича кадырова, найти его там любыми путями и вывезти чего бы это не стоило. Новая вводная для спецназа АХМАТ, выполним и этот приказ однозначно", — написал алаудинов.

Всплыл и еще один аспект — командир 72-ой бригады ВС РФ Роман Веневитин, которого ранее взяли в плен "вагнеровцы" и отпустили, унизив, заявил, что координаты делимханова и кадыровцев слили наемники ЧВК "Вагнер". Якобы в качестве мести кадырову, который грозился слить компромат на главу ЧВК "Вагнера" евгения пригожина. По его данным, делимханов тяжело ранен, а потери среди прочих кадыровцев — существенны.

Новость о возможном ранении Адама Делимханова дошла уже и до Кремля, где на нее отреагировали "с большой тревогой", передает пропагандистский портал "RIA_Kremlinpool" со ссылкой на слова пресс-секретаря путина дмитрия пескова. Он заявил, что власти страны переживают и надеятся вскоре узнать подробности произошедшего.

"Переживаем, как и все, за героя россии, мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло", — сказал дмитрий песков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто такой адам делимханов и почему его называют личным палачом рамзана кадырова.