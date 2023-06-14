"Ліквідація" делімханова: кадиров назвав усе фейком і виклав сумнівне фото

Глава Чечні заявив, що чутки про ліквідацію його правої руки є фейком

Глава Чечні рамзан кадиров після чуток про те, що його "права рука" адам делімханов було ліквідовано в Україні, видав нове повідомлення про те, що ця інформація не відповідає дійсності.

Як повідомив кадиров у своєму telegram-каналі, делімханов насправді нібито живий і здоровий, хоча в пресслужбі російської держдуми повідомляли, що той все ж таки отримав поранення.

Водночас голова Чечні додав, що його попереднє повідомлення, в якому він просив українську розвідку про допомогу в пошуках, було лише "підливанням олії у вогонь", щоб змусити "авторів фейку повірити у свою казку".

"Я це знав з самого початку фейкового вкидання, але вирішив продемонструвати всім, насамперед українцям, як сильно опустилися їхні засоби масової інформації. Це наскільки потрібно не поважати свою аудиторію, щоб нахабно брехати, свідомо знаючи, що брехню можуть спростувати", — заявив кадиров.

Крім того, він оприлюднив фото з делімхановим, однак у метаданих файлу вказано, що він був створений 12 червня.

Варто зазначити, що поки що немає достовірної інформації про те, чи справді делімханов потрапив під обстріл в Україні, оскільки українські офіційні джерела з цього приводу коментарів не дають. Втім, за словами командира 72-ї мотострілецької бригади ВС росії романа веневітина "права рука" кадирова справді був неподалік лінії фронту, а найманці ПВК "Вагнера" нібито злили інформацію про його знаходження українській розвідці, чим підставили його під удар.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто такий адам делімханов і чому його називають особистим катом рамзана кадирова.