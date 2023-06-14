Чутки про ліквідацію делімханова: кадиров звернувся до української розвідки

Поки російські депутати "спілкуються" з делімхановим, його близький друг кадиров ніяк не може з ним зв’язатися

Поки в росії намагаються заперечувати чутки про загибель правої руки кадирова адама делімханова, сам чеченський лідер ніяк не може з ним зв’язатися. На допомогу він навіть покликав українську розвідку.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на заяву рамзана кадирова.

За його словами, він ніяк не може вийти на адама делімханова, а сам "кадирівець" на зв’язок не виходить. У зв’язку із цим він звернувся до української розвідки за допомогою.

"Прошу українську розвідку надати інформацію про те, по якому саме місцю і по яким позиціями було завдано удару, щоб все-таки я зміг знайти мого дорогого брата", — каже кадиров.

За цю інформацію голова Чечні пообіцяв українським спецслужбам "щедру нагороду".

Тим часом спікеру російської Держдуми в’ячеславу володіну нібито вдалося поспілкуватися з делімхановим. Він стверджує, що той нібито "живий і здоровий". Голова комітету Держдуми з оборони андрій картаполов також стверджує, що делімханов "живий і здоровий".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі ходять чутки, нібито праву руку глави Чеченської республіки адама делімханова було вбито в окупованому росіянами місті Приморськ Запорізької області. При цьому, як розповіли джерела "Телеграфа" у спецслужбах, інформація про ліквідацію делімханова наразі не підтверджується. Примітно, що все це відбувається на тлі конфлікту між ватажком ПВК "Вагнера" пригожиним та вищезгаданим "кадирівцем".