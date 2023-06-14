Цирк триває: історія з "ліквідацією" делімханова обростає загадками

Цирк навколо делімханова набирає обертів

У середу, 14 червня, з’явилася інформація про те, що поплічник лідера Чечні рамзана кадирова адам делімханов потрапив під обстріл і загинув. Російська влада заявила, що він живий, хоч і поранений, проте ситуація не тільки не прояснюється, але й продовжує заплутуватися.

"Телеграф" розповідає, що відомо про інцидент із делімхановим на даний момент.

Про його загибель спочатку повідомив доброволець ЗСУ Кирило Сазонов. За його даними, Делімханов потрапив під артобстріл в окупованому Приморську Запорізької області. Постраждали й інші представники керівництва "Ахмата".

Однак незабаром у держдумі росії нібито заявили, що політик живий, хоча і поранений. Інформація була опублікована російським телеканалом "Звезда" з посиланням на дані, отримані у прес-службі Держдуми.

Тим більше дивним прозвучало звернення лідера Чечні рамзана Кадирова до української розвідки з проханням допомогти знайти "мого дорогого брата". Він заявив, що не може зв’язатися з делімхановим – той не виходить на зв’язок. Можливо, це був такий тонкий тролінг, а може й ні

Проте прес-служби Держдуми та ЛДПР заявили, що не давали "Звезде" даних про поранення делімханова. Спочатку телеканал опублікував новину з посиланням на прес-службу держдуми, але пізніше відредагував повідомлення і вказав як джерело прес-службу ЛДПР. Однак обидва ці джерела спростували, що давали таку інформацію.

В результаті "Звезда" знову виправила публікацію, вказавши, що джерелом інформації був думський журналіст Мадіна Шавлохова.

"Кадировці" спочатку заперечили поранення делімханова — командир спецпідрозділу "Ахмат" апти алаудінов заявив, що депутат живий і перебуває в Чечні. Він із сарказмом прокоментував інформацію про смерть делімханова.

"Це все фейки. Адам Султанович живіший за всіх живих і перебуває зараз у республіці — поїхав до рамзана ахматовича. Скажу так: там, де нас немає, нас постійно вбивають", — сказав він.

Пізніше він опублікував ще один саркастичний коментар на цю тему, заявивши, що їде шукати делімханова на Донбас. Таке розпорядження нібито йому дав кадиров, наказавши вивезти свого поплічника "чого б це не вартувало". Проте безліч емодзі говорить про те, що це черговий тролинг.

"Повністю знімаю всі підрозділи дислоковані в Мар’їнському напрямку, виїжджаю у напрямку місця події з делімхановим адам султановичем. Поступила команда від рамзана ахматовича кадирова, знайти його там будь-якими шляхами і вивезти чого б це не коштувало. Нова вводна для спецназу АХМАТ, виконаємо і цей наказ однозначно", — написав алаудінов.

Виплив і ще один аспект — командир 72-ої бригади ЗС РФ Роман Веневітін, якого раніше взяли в полон "вагнерівці" і відпустили, принизивши, заявив, що координати делімханова та кадировців злили найманці ПВК "Вагнер". Нібито у якості помсти кадирову, який погрожував злити компромат на голову ПВК "Вагнера" євгена пригожина. За його даними, делімханов важко поранений, а втрати серед інших кадировців істотні.

Новина про можливе поранення Адама Делімханова дійшла вже й до Кремля, де на неї відреагували "з великою тривогою", передає пропагандистський портал "RIA_Kremlinpool" із посиланням на слова прес-секретаря путіна дмитра пєскова. Він заявив, що влада країни переживає і сподівається незабаром дізнатися подробиці події.

"Переживаємо, як і всі, за героя росії, ми сподіваємося, що найближчим часом з'явиться якась уточнена інформація про те, що сталося", — сказав дмитро пєсков.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто такий адам делімханів і чому його називають особистим катом рамзана кадирова.