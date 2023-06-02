"Уверил Москву в верности": митрополит рассказал, как Онуфрий отказался возглавить ПЦУ

Митрополиту Онуфрию отправили письмо для участия в Объединительном соборе трех украинских православных церквей.

Митрополит Киевский и всея Украины УПЦ (Московского патриархата) Онуфрий (Березовский) на Объединительном соборе в конце 2018 года мог быть избран предстоятелем канонической объединенной церкви Украины и получить томос на автокефалию от Вселенского патриарха, однако отказался участвовать в нем из-за давления своего окружения.

Об этом митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) рассказал в интервью "Телеграфу".

"30 лет они рассказывали, что там (в УПЦ (КП). — Ред.) не канонические, а за 30 лет выросли перессорившиеся между собой поколения как в Киевском, так и в Московском патриархате. Более того, я скажу, митрополит Онуфрий, в отличие от патриарха Филарета и митрополита Макария (глава ликвидированной УАПЦ. – Ред.) мог быть избран предстоятелем объединенной церкви и получить томос", — рассказывает митрополит.

По его словам, именно об этом говорилось в письме-приглашении на имя митрополита Онуфрия для участия в Объединительном соборе трех украинских православных церквей.

"Им же говорили: придите на Собор и выберите предстоятеля. Но я когда разговаривал на эту тему с митрополитом Онуфрием, он мне ответил: "Саша, все глупости, мне в Москве сказали, что никакого томоса не будет". Мы никуда не пойдем. Фактически, этим в очередной раз была засвидетельствована верность Москве. Функционерами этих событий были митрополит Антоний Паканыч (управляющий делами УПЦ (МП). — Ред.) и Вадим Новинский (украинский олигарх и протодиакон и меценат УПЦ (МП). — Ред .)", — вспоминает священник.

Кроме того, сам митрополит Онуфрий в документе после Собора УПЦ (МП), проведенного в мае 2022 года в Феофании под Киевом отметил, что они "отмежевались" от Московского патриархата, говорит митрополит Александр.

"Но отмежеваться — не значит выйти из состава Московского патриархата. Да и заявления или письма [российскому патриарху] Кириллу о том, что митрополит Онуфрий не будет ездить на Синоды (Священный синод Русской православной церкви — высший орган управления РПЦ, куда входит и УПЦ) МП). — Ред.) не было", — подытожил владыка Александр.

Больше громких заявлений читайте на сайте "Телеграф" в интервью: "В Москве сказали, что томоса не будет": митрополит ПЦУ Драбинко о фейковой независимости УПЦ и визите патриарха Кирилла в Киев".

Напомним, ранее "Телеграф" объяснил покорность Онуфрия Русской церкви, которая может противоречить даже Евангелию.