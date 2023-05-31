Может противоречить даже Евангелию: экс-митрополит УПЦ объяснил покорность Онуфрия Русской церкви

Митрополит Онуфрий – воспитанник Троице-Сергиевой лавры в Московской области

Становление предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия, который недавно появился на публике в белом клобуке с крестиком за 5,8 миллиона гривен, происходило в монастыре в Московской области. Именно это во многом объясняет его отношение к Руссской православной церкви.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко).

"Онуфрий – воспитанник Троице-Сергиевой лавры (русский монастырь в Московской области. – Ред .) и он очень покорен и послушен руководству. Для него русская церковь всегда была могущественной. Именно в этом нужно видеть основные мотивы, которые руководят Онуфрием – устоявшаяся традиция, неприкосновенность предания, которое иногда может противоречить даже Евангелию", — пояснил он.

Отметим, с 2013 года Александр Драбинко был митрополитом УПЦ. 14 декабря 2018 года принят в Константинопольский патриархат, а 15 декабря вошел в новообразованную ПЦУ.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": "В Москве сказали, что томоса не будет": митрополит ПЦУ Драбинко о фейковой независимости УПЦ и визите патриарха Кирилла в Киев

Также мы рассказывали, что 23 мая, в Пантелеймоновском монастыре в Феофании состоялось заседание Священного Синода УПЦ. Ожидалось, что на нем будет принято заявление с осуждением действий патриарха российской православной церкви кирилла, который оправдывает войну, что россия ведет против Украины, и фактически аннексирует приходы "независимой от него" УПЦ, однако этого не произошло.