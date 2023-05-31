Хаос, крики и попытки прорваться в церковь: на Киевщине верующие изгнали московских попов (фото, видео)

Священник московского патриархата устроил провокацию, пришлось вмешиваться сотрудникам полиции

В селе Черняхов Киевской области (Обуховский район) разгорелся скандал вокруг местной церкви. После того, как год назад община единогласно решила перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ) представители Украинской православной церкви (московского патриархата) отказались покидать святыню, заблокировав храм.

С передачей прав на церковь дело затянулось, а после решений хозяйственного и апелляционного судов, а также горсовета Кагарлыка, местные своими силами взяли храм в свое управление.

Так, прихожане ПЦУ вошли в церковь и провели там первую службу, но вскоре туда пришел священник московского патриархата, отец Михаил, к которому жители села ранее выражали недоверие.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте событий и показал в видеоматериале, что происходило у дверей церкви.

Отец Михаил привел с собой "группу поддержки", вместе с которой в какой-то момент они пошли на прорыв церкви. Собравшиеся у стен святыни прихожане, волонтеры, ветераны, а также правоохранители не дали священнику прорвать ограждение на церковную территорию.

Затем во время еще одной попытки священника московского патриархата сотрудники полиции (во избежание провокаций и бойни) вновь оттеснили от забора перед территорией святыни, куда он так настойчиво хотел попасть. Эта силовая попытка прихожан УПЦ вернуть себе храм сопровождалась хаосом, криками, руганью, разборками и провокациями, но не увенчалась успехом.

Правоохранители обеспечивали порядок, чтобы не было драк и кровопролитися

Представитель общины Николай Лящук объясняет отцу Михаилу законность переподчинения храма

После службы местные опечатали церковь и территорию святыни

Прихожане УПЦ

Священник ПЦУ, отец Владимир

Теперь несанкционированное пронокновение в церковь ПЦУ будет считаться нарушением

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что представители УПЦ МП отказались покидать территорию Киево-Печерской лавры после того, как заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с монастырем. Тогда митрополит Павел Лебедь (Паша Мерседес) заявлял, что делать этого нельзя ни под каким предлогом. Впрочем, он уже находится под домашним арестом.