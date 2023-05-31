Хаос, крики та спроби прорватися до церкви: на Київщині віряни вигнали священиків УПЦ (фото, відео)

Священик московського патріархату влаштував провокацію, довелося втручатися співробітникам поліції

У селі Черняхів Київської області (Обухівський район) спалахнув скандал навколо місцевої церкви. Після того, як рік тому громада одноголосно вирішила перейти до Православної церкви України (ПЦУ), представники Української православної церкви (московського патріархату) відмовилися залишати святиню, заблокувавши храм.

З передачею прав на церкву справа затяглася, а після рішень господарського та апеляційного судів, а також міськради Кагарлика, місцеві самотужки взяли храм у своє управління.

Так, парафіяни ПЦУ увійшли до церкви і провели там першу службу, але незабаром туди прийшов священик московського патріархату, отець Михайло, якому мешканці села раніше висловлювали недовіру.

Кореспондент "Телеграфа" побував на місці подій та показав у відеоматеріалі, що відбувалося біля дверей церкви.

Отець Михайло привів із собою "групу підтримки", разом з якою в якийсь момент вони пішли на прорив церкви. Парафіяни, волонтери, ветерани, а також правоохоронці, які зібралися біля стін святині, не дали священикові прорвати огорожу на церковну територію.

Потім під час ще однієї спроби священика московського патріархату співробітники поліції (щоб уникнути провокацій та бійні) знову відтіснили від паркану перед територією святині, куди він так наполегливо хотів потрапити. Ця силова спроба парафіян УПЦ повернути собі храм супроводжувалась хаосом, криками, лайкою, розбірками та провокаціями, але не увінчалася успіхом.

Правоохоронці забезпечували порядок, щоб не було бійок та кровопролитися

Представник громади Микола Лящук пояснює отцю Михайлу законність перепідпорядкування храму

Після служби місцеві опечатали церкву та територію святині

Прихожани УПЦ

Священик ПЦУ, отець Володимир

Тепер несанкціоноване проникнення до церкви ПЦУ вважатиметься порушенням

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що представники УПЦ МП відмовилися залишати територію Києво-Печерської лаври після того, як заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із монастирем. Тоді митрополит Павло Лебідь (Паша Мерседес) заявляв, що робити цього не можна під жодним приводом. Втім, він уже перебуває під домашнім арештом.