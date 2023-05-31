Може суперечити навіть Євангелію: екс-митрополит УПЦ пояснив покірність Онуфрія Російській церкві

Митрополит Онуфрій – вихованець Троїце-Сергієвої лаври у Московській області

Становлення предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрія, який нещодавно з’явився на публіці у білому клобуку з хрестиком за 5,8 мільйона гривень, відбувалося у монастирі Московської області. Саме це багато в чому пояснює його ставлення до Російської православної церкви.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко).

"Онуфрій — вихованець Троїце-Сергієвої лаври (російський монастир в Московській області. — Ред.) і він дуже підкорений і слухняний керівництву. Для нього російська церква завжди була могутньою. Саме в цьому потрібно бачити основні мотиви, які керують Онуфрієм — усталена традиція, недоторканність переказу, що іноді може суперечити навіть Євангелію", — пояснив він.

Зазначимо, що з 2013 року Олександр Драбинко був митрополитом УПЦ. 14 грудня 2018 року прийнято до Константинопольського патріархату, а 15 грудня увійшов до новоствореної ПЦУ.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": "У Москві сказали, що томосу не буде": митрополит ПЦУ Драбинко про фейкову незалежність УПЦ та візит патріарха Кирила до Києва

Також ми розповідали, що 23 травня у Пантелеймонівському монастирі у Феофанії відбулося засідання Священного Синоду УПЦ. Очікувалося, що на ньому буде прийнята заява із засудженням дій патріарха російської православної церкви кирила, який виправдовує війну, що веде росія проти України, і фактично анексує приходи "незалежної від нього" УПЦ, проте цього не сталося.