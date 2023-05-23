Синод УПЦ не зміг засудити путінського патріарха кирила - що завадило цього разу

До синоду скайпом долучився митрополит Павло (Лебідь), який відбуває домашній арешт у селі

У вівторок, 23 травня, в Пантелеймонівському монастирі у Феофанії відбулося засідання Священного Синоду УПЦ. Очікувалося, що на ньому буде прийнято заяву з засудженням дій патріарха російської православної церкви кирила, який виправдовує війну, що росія веде проти України та фактично анексує парафії "незалежної від нього" УПЦ, однак цього не сталося.

Про це написала у Facebook журналістка Соня Кошкина.

"Власне, сам Синод вирішили скликати на наступний день після Синоду в Москві, на якому Гундяєв радісно анексував Бердянську епархію. Онуфрій (предстоятель Української православної церкви – ред.) був готовий на різкий виступ. Але. Але — прогнозовано — Паканіч (митрополит Бориспільський і Броварський, — ред.) його відмовив. Як завжди", — написала вона.

За її даними, митрополит Одеський та Ізмаїльський, керуючий Одеською єпархією УПЦ, який останнім часом налаштований доволі категорично, мав долучитися скайпом, але не вдалося — нібито щось зі зв’язком трапилося. Така сама ситуація сталася і з митрополитом Донецьким і Маріупольським Іларіоном.

Проте митрополит Павло (Лебідь), який відбуває домашній арешт у селі, долучився до синоду.

"Словом, Онуфрію не було на кого спертися. Ну, і все, власне. Єпископи розходяться з єдиним питанням: а чого взагалі збиралися? Пару незначущих кадрових питань і дві протокольні заяви", — додала Кошкіна.

Як раніше писав "Телеграф", митрополит Ніжинський та Прилуцький Климент (Олег Вечеря) заявив, що глава Російської церкви кирил своїми висловлюваннями на підтримку війни порушив одну з головних заповідей у християнстві.