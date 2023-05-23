Синод УПЦ не смог осудить путинского патриарха Кирилла — что помешало на этот раз

К синоду скайпом присоединился митрополит Павел (Лебедь), отбывающий домашний арест в селе

Во вторник, 23 мая, в Пантелеймоновском монастыре в Феофании состоялось заседание Священного Синода УПЦ. Ожидалось, что на нем будет принято заявление с осуждением действий патриарха российской православной церкви кирилла, который оправдывает войну, что россия ведет против Украины, и фактически аннексирует приходы "независимой от него" УПЦ, однако этого не произошло.

Об этом написала в Facebook журналистка Соня Кошкина.

"Собственно, сам Синод решили созвать на следующий день после Синода в Москве, на котором Гундяев радостно аннексировал Бердянскую епархию. Онуфрий (предстоятель Украинской православной церкви — ред.) был готов на резкое выступление. Но. Но — предсказуемо — Паканич (митрополит Бориспольский и Броварской, — ред.) его отговорил. Как обычно", – написала она.

По ее данным, митрополит Одесский и Измаильский, управляющий Одесской епархией УПЦ, который в последнее время настроен довольно категорически, должен был присоединиться скайпом, но не получилось — якобы что-то со связью случилось. Такая же ситуация произошла и с митрополитом Донецким и Мариупольским Илларионом.

Однако митрополит Павел (Лебедь), отбывающий домашний арест в селе, присоединился к синоду.

"Словом, Онуфрию не на кого было опереться. Ну, и все собственно. Епископы расходятся с единственным вопросом: а чего вообще собирались? Пару незначительных кадровых вопросов и два протокольных заявления", — добавила Кошкина.

Как ранее писал "Телеграф", митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Олег Ужин) заявил, что глава Российской церкви кирилл своими высказываниями в поддержку войны нарушил одну из главных заповедей в христианстве.