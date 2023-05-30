"В Москве сказали, что томоса не будет": митрополит ПЦУ Драбинко о фейковой независимости УПЦ и визите патриарха Кирилла в Киев

Митрополит Александр поймал УПЦ на лжи о независимости от Москвы

После широкомасштабного вторжения русских войск религиозная жизнь в Украине оказалась в эпицентре общественного внимания. Ведь, кроме пушек и солдат, враг активно использует псевдохристианские нарративы, оправдывая агрессивную войну. И все это на фоне непростой ситуации в украинском православии, когда в стране параллельно существуют две церкви.

Какова судьба Киево-Печерской лавры, как УПЦ (МП) держит связь с Москвой и почему кандалы духовной зависимости не удалось разорвать за 30 лет, на эти и другие вопросы в интервью "Телеграфу" ответил митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко).

— На Архиерейском Соборе 24 мая ПЦУ утвердила переход на новый календарь . Впереди еще Поместный Собор в июле. Он также должен принять аналогичное решение. Это формальность и с 1 сентября переход на новый календарь в любом случае произойдет?

– Это не формальность. Архиерейским Собором было принято решение о переходе на новоюлианский календарь, но с условием, что часть православных верующих, желающая использовать "старый" календарь, они смогут его соблюдать. Соответственно, два календаря будут сосуществовать параллельно, пока те приходы, которые с 1 сентября не перейдут на новоюлианский календарь, в конце концов не сделают это, ведь поколения изменяются и отношение к календарной реформе, я думаю, будет меняться. Но новоюлианским календарем пользуются те православные церкви, которые признают автокефалию ПЦУ: Константинопольская, Кипрская, Элладская церковь. То есть наши друзья, которые много лет живут по новому календарю, который более точен, чем тот, что был ранее.

Поместный Собор в июле должен принять и утвердить эту календарную реформу уже на общецерковном уровне, как высшая инстанция управления ПЦУ.

— А почему не все приходы ПЦУ принимают эту реформу и не хотят переходить на новый календарь?

— Понимаете, есть определенная сакральность для старшего поколения, которому тяжело, чтобы происходили какие-либо изменения. Не надо забывать, что многие годы, а то и несколько веков, церковный календарь старого стиля был формой самоидентификации православных украинцев, поскольку в западных регионах распространялась латинизация. И православие ассоциировалось с юлианским календарем – старым стилем. Но сегодня диаметрально противоположная ситуация – соблюдение старого календаря – говорит о принадлежности к русской культуре.

Кроме того, одним из факторов того, почему эта реформа уже давно назрела, можно назвать тот факт, что в результате войны около 8 миллионов украинцев выехали в Европу, а там пользуются либо новоюлианским, либо григорианским календарем. И выходные дни, на то же Рождество, связаны именно с новоюлианским календарем, фактически совпадающим с григорианским. Возможность взять отпуск, пойти в храм помолиться именно в выходной день, не будет противоречить духовной традиции ПЦУ.

— Владыка Епифаний недавно говорил, что в ПЦУ будут принимать не всех священнослужителей УПЦ (МП), а только тех, кто прошел проверку на связи с Кремлем. Какая именно проверка будет?

— Проверять, конечно, будет не церковь, а соответствующие органы, уже имеющие результаты таких проверок, или еще проводящие их.

Правоохранители проверят тех, кто захочет в ПЦУ

— Ну, то есть Павел Лебедь проверку не прошел бы?

- Павел Лебедь (митрополит Вышгородский и Чернобыльский, викарий Киевской митрополии и наместник Успенской Киево-Печерской лавры - Ред .) очень специфическая персона, я знаю его очень много лет. О нем нельзя сказать, что он не любит Украину. Просто это "продукт" советского священника, выходца из 70-80 годов прошлого столетия. Это такая махровая "брежневщина".

– Знаете много лет. Тогда скажите, а он и в жизни такой, как мы видели в новостных сюжетах, или только когда камеры включаются?

– Это театр одного актера. Он создает вокруг себя скандальную атмосферу, а его конек – противопоставление своего мнения, мнению всеобщему, или мнению здравого смысла. Тем более, что диабет дает о себе знать, а все в организме человека связано – здоровье физическое отражается на поведении.

— В УПЦ (МП) отрицают какие-либо связи с москвой , с РПЦ. Более того, говорят, что этих связей не было даже 10 лет назад. И все же когда вы были в УПЦ, как москва руководила украинской церковью и навязывала свою волю? Как это выглядело на практике?

— Благодаря митрополиту Владимиру (Сабодану. — Ред .), постепенно добивавшемуся независимости церкви, москва не руководила. Кроме того, было достаточно уважительное отношение покойного патриарха Алексия к митрополиту Владимиру и даже поведение Кирилла, когда его избрали патриархом, было достаточно лояльным. Хотя митрополит Владимир после визита Кирилла сказал, что ошиблись мы с тем, что проголосовали за Кирилла на Соборе, поскольку владыка Климент Капалин (конкурировал с Кириллом на Соборе 2009 года за патриарший престол. – Ред .) не вмешивался бы в украинские дела, поскольку сосредоточен больше на духовной жизни, а Кирилл – функционер, менеджер, ставший подпоркой путинского режима.

— Однако митрополит Владимир по уставу был членом Синода РПЦ. На Синоде ему давали указания?

— Фактически УПЦ при митрополите Владимире развивалась самостоятельно и постепенно шла к своей независимости. Был принят устав 2007 года, и свои права мы брали себе сами. И это не было к радости Москвы, поскольку патриарх Алексий на Соборе в Москве еще говорил, что в Украине какие-то уставы принимают без нашего благословения. То есть это вызвало очень сильное раздражение в Москве. А в последние годы митрополит Владимир перестал ездить на синоды РПЦ, и это было показательно. Частично это было и по болезни, но он просто не хотел там быть.

- Новый предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий изменил эту политику?

— Онуфрий – воспитанник Троице-Сергиевой лавры (русский монастырь в Московской области. – Ред .) и он очень покорен и послушен руководству. Для него русская церковь всегда была могущественной. Именно в этом нужно видеть основные мотивы, которые руководят Онуфрием – устоявшаяся традиция, неприкосновенность предания, которое иногда может противоречить даже Евангелие.

- Вы говорите, что митрополит Владимир добивался независимости УПЦ. В чем это выражалось и как Москва мешала?

- В 2008 году, когда планировались празднования по случаю Крещения Руси, готовились к приезду патриарха Варфоломея и патриарха Алексия. Тогда прямо на расширенное заседание Синода УПЦ приехал Кирилл, который в то время возглавлял отдел внешних церковных связей Московского патриархата и оказывал непосредственное влияние на ход этого Синода.

Тогда была инициатива митрополита Владимира, но ее, как говорится, заболтали. Что это за инициатива: был подготовлен документ о том, чтобы права широкой автономии УПЦ, изложенные в грамоте патриарха Алексия (речь идет о грамоте Алексия II, патриарха Московского и всея Руси митрополиту Киевскому и всея Украины Филарету от 27.10.1990., — Ред.) были наполнены реальным содержанием. Мы просили, чтобы был предоставлен статус автономии, а не только права. Чтобы УПЦ стала полноценной автономной церковью, такой как Китайская церковь, церковь в Японии. Но этого не вышло. Поэтому сейчас УПЦ – это совокупность епархий РПЦ на территории государства Украина. С правами широкой автономии, но без автономии. То есть права есть, а паспорта нет. Кроме того, грамота вообще была именной и давалась исключительно патриарху Филарету.

— То есть когда в УПЦ говорят, что грамота Алексия — это их "томос", о независимости, то это манипуляция? В частности, об этом говорит спикер УПЦ митрополит Климент.

- Климент лжет! Не хочу даже использовать какие-либо другие фразы. Он прекрасно знает, что никакой автономии УПЦ нет. Грамота патриарха Алексия не является "томосом" и не является документом, дающим хоть какой-то канонический статус. Есть статус автокефальной церкви, автономной и экзархата в составе другого патриархата. Но ни одному из этих критериев УПЦ не отвечает. Она самостоятельна и независима с правами широкой автономии. Такой канонической структуры не существует. К примеру, вы имеете право спросить меня, какой час, а я могу ответить, а могу и не ответить.

— Так в УПЦ говорят: наша церковь, как хотим так и называемся.

– Понимаю. Но зачем тогда было 30 лет говорить о том, что эти [церкви] не канонические, а другие канонические? Филарет также как захотел, так и назвался. Так что же вы говорите, что он раскольник, не действительный, не канонический, но теперь вы сами идете по пути Филарета.

— Кстати, сейчас Филарет говорит, что и ПЦУ не самостоятельная, а выполняет указания из Константинополя.

— Мы можем канонизировать святых, и мы это делаем, занимаем свое место в диптихе поместных православных церквей, у нас свой предстоятель, который не отчитывается в Константинополь, что ему делать, а что нет. Никакого подчинения Константинополю у ПЦУ нет.

Дело в том, что Филарету было обещано, что он возглавит автокефальную поместную церковь: митрополита Епифания изберут исключительно для внешней деятельности, а Филарет будет продолжать управлять автокефальной церковью, признанной Вселенским православием. Но, простите, в старые меха новое вино не наливают. Но даже если бы так и произошло, что Филарет возглавил церковь, то я первый не пошел бы на Собор и не участвовал бы в объединении. И никуда не деться от того тоталитарного стиля, в котором он руководил церковью. Филарет – старый партийный функционер, это не секрет, и жить в такой среде я бы не смог, но это и не была бы церковь украинского народа. Это была бы тягость советщины.

— По-вашему, почему УПЦ так держится за эту связь с Москвой? Чем им там так сладко помазано?

— Ну, 30 лет они же рассказывали, что там не канонические, а за 30 лет выросли перессорившиеся между собой поколения, как в Киевском, так и в Московском патриархате. Более того, я скажу, что митрополит Онуфрий, в отличие от патриарха Филарета и митрополита Макария (глава ликвидированной УАПЦ – Ред .) мог быть избранным предстоятелем объединенной церкви и получить томос. Об этом говорится в письме-приглашении на имя митрополита Онуфрия. Им же говорили: придите на Собор и выберите предстоятеля. Но когда я разговаривал на эту тему с митрополитом Онуфрием, он мне ответил: "Саша, то все глупости, мне в Москве сказали, что никакого томоса не будет". Мы никуда не уйдем, нам ничего не нужно. Фактически, этим в очередной раз была удостоверена верность Москве. Функционерами этих событий были митрополит Антоний Паканич (управляющий делами УПЦ. — Ред .) и Вадим Новинский (украинский олигарх и протодиакон и меценат УПЦ. — Ред .).

Кроме того, сам митрополит Онуфрий в документе после Собора в Феофании отметил, что они "отмежевались" от Московского патриархата. Но отмежеваться не значит выйти из состава МП. Да и заявления или письма Кириллу о том, что митрополит Онуфрий не будет ездить на Синоды, не было.

— Какова судьба монастыря ПЦУ в Киево-Печерской лавре? В прошлом году монастырь был зарегистрирован как юридическое лицо, а дальше?

- Он зарегистрирован в Феодосиевском монастыре, который также принадлежит комплексу Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Руководителем этого юридического лица является предстоятель ПЦУ, поскольку он глава религиозной организации, а наместником монастыря является отец Авраамий. Соответственно, он проводит богослужение в Трапезном храме или Успенском соборе.

— У вас есть понимание, Минкульт планирует заключать с ПЦУ договор на пользование имуществом Киево-Печерской лавры , похожий на тот документ, который был заключен с УПЦ?

— Сегодня сложно говорить о подобном документе, поскольку ведется инвентаризация, работает комиссия Минкульта. Когда это все закончится, как это все закончится, а есть еще суды... Вот пока юридическая составляющая не будет завершена и мы не будем понимать последствия расторжения договора с Московским патриархатом, пока говорить о новом договоре аренды рано. Но, по логике, это реально.

— Вы надеетесь на это?

— Ну, конечно.

— А вот в УПЦ говорят, что вам не хватит монахов , чтобы выполнять духовную миссию в Лавре.

— Когда исчезнут предрассудки, о которых рассказывает УПЦ, часть монахов присоединится к ПЦУ.

Монахов Лавры ждут в ПЦУ

— Как вы видите развитие событий в Лавре? Московский патриархат ее все же покинет ?

— Судя по тому, что оттуда все уже вывезено, то покинет. Я видел последние фотографии из кабинета управделами митрополита Антония, и даже те старинные шкафы, которые находились там еще со времен митрополита Владимира, уже их нет. То есть на сегодняшний день они очевидно готовы покинуть Лавру.

— У вас есть информация, что по состоянию на данный момент кто-то из верхушки УПЦ хочет перейти в ПЦУ, но пока этого не сделал.

- Есть такая информация. Но это не лежит в моей компетенции, потому что соответствующие решения должен принимать Синод. Непосредственно ко мне обращались два епископа. Они прекрасно понимают, что митрополит Онуфрий их не может защитить. Возьмем в качестве примера Бердянск (16 мая РПЦ перевела в свое подчинение Бердянскую епархию УПЦ (МП) на оккупированной территории, — Ред .). Забрали епархию и все. Кирилл ведет себя как хозяин и делает, что хочет, а Онуфрий будто набрал в рот воды и даже никакой реакции на Синоде не было. Своим священникам запрещают даже причащаться за присоединение к ПЦУ, а здесь Кирилл забирает из-под носа целую епархию, прислал туда епископа из России — и ничего, все вроде бы нормально.

— В прошлом году была инициатива ПЦУ, чтобы признать патриарха Кирилла еретиком. Почему этого не вышло?

— Этот вопрос поднимался давно в связи с вмешательством Кирилла в дела на канонической территории Александрийского патриархата, где РПЦ открыла свой экзархат. Кроме этого, благословение патриарха Кирилла на убийство, это также смертный грех и идеология "русского мира", которая оправдывает этноцид украинского народа.

За это должен был состояться суд пентархии – древних патриархатов, статус которых удостоверен Вселенскими соборами. Пентархия включает Константинопольский патриархат, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский и Кипрскую церковь. Но есть проблема с Антиохийской церковью: там очень сильно влияние московского бизнеса плюс конфликт в Сирии. Иерусалимская церковь также имеет много проблем с россией и РПЦ. А чтобы провести суд, нужен консенсус, поэтому его и не было.