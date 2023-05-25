Украина перешла на новый церковный календарь: когда отмечаем День Святого Николая, Рождество, Покров и другие праздники
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Теперь Украина будет праздновать Рождество и другие даты вместе с европейскими странами
Годы дискуссий о церковном календаре в Украине увенчались успешным решением: Православная церковь Украины 24 мая объявила о переходе на новоюлианский календарь. Ранее так же поступила Греко-католическая церковь в нашей стране.
Как будет отмечать праздники по новому календарю в Украине? С какого момента изменения вступают в силу? Читайте подробности в материале "Телеграфа".
Так, с 1 сентября 2023 года, именно тогда начинается новый церковный год, ПЦУ и УГКЦ будут следовать новоюлианскому летоисчислению. Таким образом даты праздников совпадут с принятыми в большинстве христианских стран, которые давно придерживаются григорианского календаря. Напомним, ранее православные и греко-католики в нашей стране "жили" по юлианскому календарю. Он остается действительным для Русской, Грузинской, Иерусалимской и Сербской православных церквей. Однако юлианская традиция не точна, календарь отстает уже на 13 дней. Из-за этого Рождество, к примеру, в 2101 году выпадает на 8 января.
Стоит отметить, что разговоры о необходимости перехода на более точный календарь в Украине велись давно. После полномасштабной войны отдельные парафии в разных регионах принимали решение о праздновании Рождества 25 декабря и других праздников, согласно новоюлианскому календарю. В феврале 2023 года о переходе заявила Украинская греко-католическая церковь, а в мае – Православная церковь. К слову, ПЦУ Московского патриархата, по понятным причинам, изначально выступала против этого.
Новый календарь церковных праздников в Украине
Даты праздников по новому календарю в Украине
- День святого Николая — 6 декабря
- Рождество — 25 декабря
- Собор Пресвятой Богородицы — 26 декабря
- День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) — 31 декабря
- Святого Василия Великого — 1 января
- Крещение Господне — 6 января
- Сретение Господне — 2 февраля
- Благовещение Девы Марии — 25 марта
- Рождество Ивана Крестителя (Ивана Купала) — 24 июня
- Преображение Господне — 6 августа
- Успение Пресвятой Богородицы — 15 августа
- Рождество Пресвятой Богородицы — 8 сентября
- Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября
- Андрея Первозванного — 30 ноября
Подчеркнем, что изменения вступают в силу с 1 сентября 2023 года после того, как ПЦУ утвердит решение на поместном соборе 27 июля. Кроме того, неизменными останутся правила касательно празднования Пасхи, Вознесения и Троицы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие важные праздники отмечают украинцы в мае. Вознесение Господне – один из самых главных.