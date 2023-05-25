Украина перешла на новый церковный календарь: когда отмечаем День Святого Николая, Рождество, Покров и другие праздники

Теперь Украина будет праздновать Рождество и другие даты вместе с европейскими странами

Годы дискуссий о церковном календаре в Украине увенчались успешным решением: Православная церковь Украины 24 мая объявила о переходе на новоюлианский календарь. Ранее так же поступила Греко-католическая церковь в нашей стране.

Как будет отмечать праздники по новому календарю в Украине? С какого момента изменения вступают в силу? Читайте подробности в материале "Телеграфа".

Так, с 1 сентября 2023 года, именно тогда начинается новый церковный год, ПЦУ и УГКЦ будут следовать новоюлианскому летоисчислению. Таким образом даты праздников совпадут с принятыми в большинстве христианских стран, которые давно придерживаются григорианского календаря. Напомним, ранее православные и греко-католики в нашей стране "жили" по юлианскому календарю. Он остается действительным для Русской, Грузинской, Иерусалимской и Сербской православных церквей. Однако юлианская традиция не точна, календарь отстает уже на 13 дней. Из-за этого Рождество, к примеру, в 2101 году выпадает на 8 января.

Стоит отметить, что разговоры о необходимости перехода на более точный календарь в Украине велись давно. После полномасштабной войны отдельные парафии в разных регионах принимали решение о праздновании Рождества 25 декабря и других праздников, согласно новоюлианскому календарю. В феврале 2023 года о переходе заявила Украинская греко-католическая церковь, а в мае – Православная церковь. К слову, ПЦУ Московского патриархата, по понятным причинам, изначально выступала против этого.

Новый календарь церковных праздников в Украине

Основные даты праздников по новому календарю

Даты праздников по новому календарю в Украине

День святого Николая — 6 декабря

— 6 декабря Рождество — 25 декабря

— 25 декабря Собор Пресвятой Богородицы — 26 декабря

— 26 декабря День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) — 31 декабря

— 31 декабря Святого Василия Великого — 1 января

— 1 января Крещение Господне — 6 января

— 6 января Сретение Господне — 2 февраля

— 2 февраля Благовещение Девы Марии — 25 марта

— 25 марта Рождество Ивана Крестителя (Ивана Купала) — 24 июня

— 24 июня Преображение Господне — 6 августа

— 6 августа Успение Пресвятой Богородицы — 15 августа

— 15 августа Рождество Пресвятой Богородицы — 8 сентября

— 8 сентября Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября

— 1 октября Андрея Первозванного — 30 ноября

Подчеркнем, что изменения вступают в силу с 1 сентября 2023 года после того, как ПЦУ утвердит решение на поместном соборе 27 июля. Кроме того, неизменными останутся правила касательно празднования Пасхи, Вознесения и Троицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие важные праздники отмечают украинцы в мае. Вознесение Господне – один из самых главных.