Есть два варианта: в УПЦ рассказали, готовятся ли к выселению из Лавры

В УПЦ рассказали о том, каким видят решение суда по их выселению с Киево-Печерской Лавры

В Украинской православной церкви уверены в том, что суд удовлетворит их иск о неправомерном расторжении договора между Киево-Печерской Лаврой и УПЦ на пользование имущества заповедника.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил спикер УПЦ, митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Олег Вечеря).

По его словам, он видит лишь одну причину, по которой монастырь может проиграть суд.

"У монастыря есть прозрачная и убедительная юридическая аргументация своей позиции. Чего не видно у Минкульта. Конечно, можно обозначить две перспективы: одна перспектива – согласно законодательству Украины, другая перспектива, это так сказать "по беспределу", как иногда высказываются чиновники. Если вопрос будет рассматриваться в суде в соответствии с украинским законодательством, то уверен, что суд и закон будут на нашей стороне. Если другие факторы будут влиять на рассмотрение этого вопроса, то могут быть самые разные варианты развития событий, в том числе наиболее позорные", — сказал Климент.

Спикер УПЦ при этом отказался соглашаться с журналистом по поводу того, что суд все же может принять решение не в пользу церкви.

"А на чем может основываться такое мое понимание? Разве что на понимании того, что в Украине отсутствует беспристрастное судопроизводство? Мне бы совсем не хотелось этого понимать. Однако существует другой наиболее значимый фактор. Если бы была воля Божья, чтобы монахов в Лавре не было, их бы давно здесь не было. Вспомните, какой здесь был шум 28 марта, сотни журналистов в прямом эфире ожидали, что Лавру мгновенно, как в советское время, превратят в музей. Однако время идет, проходят разные сроки, и мы слышим, что уже даже министр культуры говорит, что у него "нет концепции, что делать с Нижней лаврой". Мне кажется, у него нет концепции и что делать с Верхней лаврой…

Зачем нужна Лавра, в чем будет ее смысл, если даже в такие важные для христиан дни висят на всех храмах амбарные замки? Уже очевидно, что заповедник больше всего боится, что монахи уйдут из Лавры, потому что для государства эта святыня превратится в настоящий чемодан без ручки", — выразил он свое мнение.

Полностью интервью читайте на сайте "Телеграф": "Патриарх Кирилл нарушает Божьи заповеди", – спикер УПЦ Климент о "независимости" от РПЦ, судьбе Лавры и каре для коллаборантов

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