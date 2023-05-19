Є два варіанти: в УПЦ розповіли, чи готуються до виселення із Лаври

В УПЦ розповіли про те, яким бачать рішення суду щодо їх виселення з Києво-Печерської Лаври.

В Українській православній церкві впевнені, що суд задовольнить їхній позов про неправомірне розірвання договору між Києво-Печерською Лаврою та УПЦ на користування майна заповідника.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу"заявив речник УПЦ, митрополит Ніжинський та Прилуцький Климент (Олег Вечеря).

За його словами, він бачить лише одну причину, через яку монастир може програти суд.

"У монастиря є прозора і переконлива юридична аргументація своєї позиції. Чого не видно у Мінкульту. Звісно, можна окреслити дві перспективи: одна перспектива – відповідно до законодавства України, інша перспектива, це так би мовити "по бєспрєдєлу", як іноді висловлюються можновладці. Якщо питання буде розглядатися в суді відповідно до українського законодавства, то впевнений, що суд і закон будуть на нашому боці. Якщо інші фактори будуть впливати на розгляд цього питання, то можуть бути найрізніші варіанти розвитку подій в тому числі найбільш ганебні", — сказав Климент.

Спікер УПЦ при цьому відмовився погоджуватися з журналістом з приводу того, що суд все ж таки може ухвалити рішення не на користь церкви.

"А на чому може ґрунтуватися таке моє розуміння? Хіба на розумінні того, що в Україні відсутнє неупереджене судочинство? Мені зовсім не хотілося б цього розуміти. Проте існує інший найбільш визначний фактор. Якби була воля Божа, щоб монахів у Лаврі не було, їх би вже давно тут не було. Пригадайте, який тут був галас 28 березня, сотні журналістів в прямому ефірі очікували, що Лавру вмить, як за радянських часів, перетворять на музей. Проте час біжить, спливають різні строки, і ми чуємо, що вже навіть міністр культури каже, що у нього "нема концепції, що робити з Нижньою лаврою". Мені здається, у нього нема концепції і що робити з Верхньою лаврою…

Навіщо потрібна Лавра, в чому буде її сенс, якщо навіть у такі важливі для християн дні на всіх храмах висять амбарні замки? Вже очевидно, що заповідник понад усе боїться, що монахи підуть з Лаври, бо для держави ця святиня перетвориться на справжню валізу без ручки", — сказав він.

Повністю інтерв’ю читайте на сайті "Телеграф": "Патріарх Кирил порушує Божі заповіді", — речник УПЦ Климент про "незалежність" від РПЦ, долю Лаври та кару для колаборантів

Раніше "Телеграф" писав про те, що зараз відбувається у Лаврі.