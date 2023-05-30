Нельзя сказать, что он не любит Украину: в ПЦУ рассказали об особенностях "Паши Мерседеса"

Конек митрополита Павла – противопоставление своего мнения, мнению всеобщему, или мнению здравого смысла

Павел Лебедь (митрополит Вышгородский и Чернобыльский, викарий Киевской митрополии и наместник Успенской Киево-Печерской лавры — Ред.), находящийся сейчас под домашним арестом, очень специфическая персона, о нем нельзя сказать, что он не любит Украину. Просто это "продукт" советского священника, выходца из 70-80 годов прошлого столетия, это такая махровая "брежневщина".

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко), добавив, что знает митрополита Павла много лет.

Он объяснил, что митрополит Павел намеренно создает вокруг себя скандальную атмосферу, кроме того, на его поведение накладывает отпечаток заболевание.

"Это театр одного актера. Он создает вокруг себя скандальную атмосферу, а его конек – противопоставление своего мнения, мнению всеобщему, или мнению здравого смысла. Тем более, диабет дает о себе знать, а все в организме человека связано – здоровье физическое отражается на поведении", — отметил митрополит Александр.

Подробнее читайте в интервью "Телеграфу" митрополита Переяславского и Вишневского ВТО Александра (Драбинко):"В Москве сказали, что томоса не будет": митрополит ПЦУ Драбинко о фейковой независимости УПЦ и визите патриарха Кирилла в Киев