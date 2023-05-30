Не можна сказати, що він не любить Україну: в ПЦУ розповіли про особливості "Паші Мерседеса"

Коник митрополита Павла – протиставлення своєї думки, думці загальній, або думці здорового глузду

Павло Лебідь (митрополит Вишгородський і Чорнобильський, вікарій Київської митрополії та намісник Успенської Києво-Печерської лаври — Ред.), який зараз перебуває під домашнім арестом, дуже специфічна персона, про нього не можна сказати, що він не любить Україну. Просто це "продукт" радянського священника, вихідця з 70-80 років минулого сторіччя, це така махрова "брєжнєвщіна".

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко), додавши, що знає митрополита Павла багато років.

Він пояснив, що митрополит Павел навмисно створює навколо себе скандальну атмосферу, крім того, на його поведінку накладає відбиток хвороба.

"Це театр одного актора. Він створює навколо себе скандальну атмосферу, а його коник – протиставлення своєї думки, думці загальній, або думці здорового глузду. Тим паче, діабет дає про себе знати, а все в організмі людини пов’язано – здоров’я фізичне відображається на поведінці", — зазначив митрополит Олександр.

Детальніше читайте в інтерв’ю "Телеграфу" митрополита Переяславського і Вишневського ПЦУ Олександра (Драбинко): "В Москві сказали, що томосу не буде": митрополит ПЦУ Драбинко про фейкову незалежність УПЦ і візит патріарха Кирила до Києва