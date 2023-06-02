"Старый партийный функционер": митрополит объяснил "пролет" Филарета и избрание Епифания предстоятелем ПЦУ

Кандидатура Филарета могла вызвать раскол в создаваемой украинской поместной церкви.

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины УПЦ (КП) Филарет должен был возглавить создаваемую на объединительном соборе 2018 года Автокефальную поместную церковь, в то время как митрополит Епифаний должен заниматься внешней деятельностью, однако из-за авторитарного стиля управления стал всего лишь почетным патриархом Православной церкви Украины.

Об этом митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) рассказал в интервью "Телеграфу".

"Дело в том, что Филарету было обещано, что он возглавит Автокефальную поместную церковь: митрополита Епифания изберут исключительно для внешней деятельности, а Филарет дальше будет продолжать управлять автокефальной церковью, признанной Вселенским православием. Но, простите, в старые мехи новое вино не наливают. Но даже если бы так и случилось, что Филарет возглавил бы церковь, то я первый не пошел бы на Собор и не участвовал бы в объединении, и никуда не деться от того тоталитарного стиля, в котором он руководил церковью. Филарет — старый партийный функционер, это не секрет, и жить в такой среде я бы не смог, но это и не была бы церковь украинского народа. Это было бы продолжение советчины", — считает владыка Александр.

Митрополит также опроверг упреки Филарета, что возглавляемая Епифанием ПЦУ не является самостоятельной, а выполняет указания из Константинополя (ныне — Стамбула), то есть Вселенского патриарха Варфоломея.

"Мы можем канонизировать святых, и мы это делаем, занимаем свое место в диптихе поместных православных церквей, у нас есть свой предстоятель, который не отчитывается в Константинополь, что ему делать, а что нет. Никакого подчинения Константинополю ПЦУ нет", — пояснил.

Больше громких заявлений читайте на сайте "Телеграф" в интервью: "В Москве сказали, что томоса не будет": митрополит ПЦУ Драбинко о фейковой независимости УПЦ и визите патриарха Кирилла в Киев".

Напомним, ранее митрополит Александр объяснил, чем на самом деле является "томос" для УПЦ.