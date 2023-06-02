"Старий партійний функціонер": митрополит пояснив "проліт" Філарета й обрання Епіфанія предстоятелем ПЦУ

Кандидатура Філарета могла викликати розкол у створюваній українській помісній церкві.

Патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ (КП) Філарет мав очолити створювану на об'єднавчому соборі 2018 року Автокефальну помісну церкву, у той час як митрополит Епіфаній мав би займатися зовнішньою діяльністю, однак через авторитарний стиль управління став усього лише почесним патріархом Православної церкви України.

Про це митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

"Річ у тім, що Філарету було обіцяно, що він очолить Автокефальну помісну церкву: митрополита Епіфанія оберуть виключно для зовнішньої діяльності, а Філарет далі буде продовжувати керувати автокефальною церквою, визнаною Вселенським православ’ям. Але ж, вибачте, в старі міхи нове вино не наливають. Але навіть якщо б так і відбулося, що Філарет очолив церкву, то я перший не пішов би на Собор і не брав би участі в об’єднанні. І нікуди не дітися від того тоталітарного стилю, в якому він керував церквою. Філарет – старий партійний функціонер, це не секрет, і жити в такому середовищі я би не зміг, та це і не була б церква українського народу. Це була би тяглість радянщини", — вважає владика Олександр.

Митрополит також спростував спростував закиди Філарета, що очолювана Епіфанієм ПЦУ не є самостійною, а виконує вказівки з Константинополя (нині — Стамбула), тобто Вселенського патріарха Варфоломія.

"Ми можемо канонізувати святих, і ми це робимо, займаємо своє місце в диптиху помісних православних церков, у нас є свій предстоятель, який не звітує в Константинополь, що йому робити, а що ні. Жодного підпорядкування Константинополю ПЦУ не має", — пояснив .

Більше гучних заяв читайте на сайті "Телеграф" в інтервю: "В Москві сказали, що томосу не буде": митрополит ПЦУ Драбинко про фейкову незалежність УПЦ і візит патріарха Кирила до Києва".

Нагадаємо, раніше митрополит Олександр пояснив, чим насправді є "томос" для УПЦ.