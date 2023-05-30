"За ним живуть наші друзі": митрополит ПЦУ пояснив українцям вигоду від переходу церкви на новий календар

Є декілька причин переходу ПЦУ на новий календар

ПЦУ остаточно вирішила, що переходить на новий календар, змінивши дату святкування багатьох релігійних свят.

Митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) в коментарі "Телеграфу" пояснив мотивацію такого рішення.

За його словами, одним із чинників чому ця реформа вже давно назріла, можна назвати той факт, що через війну близько 8 мільйонів українців виїхали до Європи, а там користуються або новоюліанським (на такий календар перейшла ПЦУ), або григоріанським календарем. Таким чином, через рішення ПЦУ українським вірянам за кордоном буде легше святкувати всі свята.

"І вихідні дні, на те ж Різдво, пов’язані саме з новоюліанським календарем, який фактично збігається з григоріанським. Можливість взяти відпустку, піти в храм помолитися саме у вихідний день, не суперечитиме віднині духовній традиції ПЦУ", — підкреслив Драбинко.

Крім того, новоюліанським календарем користуються ті православні церкви, які визнають автокефалію ПЦУ: Константинопольська, Кіпрська, Елладська церква.

"Тобто наші друзі, які багато років живуть за новим календарем, який є більш точним, аніж той, що був раніше", — каже він.

Повний текст інтерв'ю Олександра Драбинко для "Телеграфа" читайте за посиланням: "В Москві сказали, що томосу не буде": митрополит ПЦУ Драбинко про фейкову незалежність УПЦ і візит патріарха Кирила до Києва".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні два церковні календарі поки існуватимуть паралельно.