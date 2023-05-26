Коли святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці або Другу Пречисту за новим календарем ПЦУ: нова дата

Цього дня православні відзначають день народження матері Ісуса Христа – Діви Марії.

З першого вересня 2023 ПЦУ повністю перейде на новий (юліанський) календар, що означає, що дати деяких важливих церковних свят зміняться. І першим святом, яке відзначатиметься по-новому буде Різдво Пресвятої Богородиці або Друга Пречиста.

"Телеграф" розповідає, що це за свято, коли воно відзначалося раніше і коли відзначатиметься з 2023 року. Зазначимо, що дату Другої Пречистої фіксовано.

Коли Друга Пречиста у 2023 році

Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії (у народі Друга Пречиста) — це одне з найважливіших свят, яке входить до циклу великих дванадесятих. У цей день відзначається день народження матері Ісуса Христа Діви Марії.

До 2023 року свято відзначалося щорічно 21 вересня. Тепер же, включаючи і поточний рік, Друга Пречиста відзначатиметься трохи раніше – 8 вересня.

Нагадаємо, що в Україні продовжує діяти воєнний стан. Раніше "Телеграф" писав, які державні свята відзначаються в Україні у травні 2023 року.