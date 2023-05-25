Україна перейшла на новий церковний календар: коли відзначаємо День Святого Миколая, Різдво, Покрову та інші свята

Тепер Україна святкуватиме Різдво та інші дати разом із європейськими країнами

Роки дискусій щодо церковного календаря в Україні увінчалися успішним рішенням: Православна церква України 24 травня оголосила про перехід на новоюліанський календар. Раніше так само вчинила Греко-католицька церква у нашій країні.

Як відзначатиме свята за новим календарем в Україні? З якого моменту зміни набирають чинності? Читайте подробиці у матеріалі "Телеграфу".

Так, з 1 вересня 2023 року, саме тоді починається новий церковний рік, ПЦУ та УГКЦ дотримуватимуться новоюліанському літочисленню. Таким чином, дати свят збігатимуться з прийнятими в більшості християнських країн, які давно слідують григоріанському календарю. Нагадаємо, раніше православні та греко-католики в нашій країні "жили" за юліанським календарем. Він залишається дійсним для Російської, Грузинської, Єрусалимської та Сербської православних церков. Однак, юліанська традиція не точна, календар відстає вже на 13 днів. Через це Різдво, наприклад, в 2101 році випадає на 8 січня.

Варто зазначити, що розмови про необхідність переходу на точніший календар в Україні велися давно. Після повномасштабної війни окремі парафії в різних регіонах приймали рішення про відзначення Різдва 25 грудня та інших свят, згідно з новоюліанським календарем. У лютому 2023 року про перехід заявила Українська греко-католицька церква, а у травні – Православна церква. До слова, ПЦУ Московського патріархату, зі зрозумілих причин, від початку виступає проти цього.

Новий календар церковних свят в Україні

Основні дати свят за новим календарем

Дати свят за новим календарем в Україні

День святого Миколая — 6 грудня

— 6 грудня Різдво — 25 грудня

— 25 грудня Собор Пресвятої Богородиці — 26 грудня

— 26 грудня День преподобної Меланії (Щедрий вечір, Маланки) — 31 грудня

— 31 грудня Святого Василя Великого — 1 січня

— 1 січня Хрещення Господнє — 6 січня

— 6 січня Стрітення Господнє — 2 лютого

— 2 лютого Благовіщення Діви Марії — 25 березня

— 25 березня Різдво Івана Хрестителя (Івана Купала) — 24 червня

— 24 червня Преображення Господнє — 6 серпня

— 6 серпня Успіння Пресвятої Богородиці — 15 серпня

— 15 серпня Різдво Пресвятої Богородиці — 8 вересня

— 8 вересня Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня

— 1 жовтня Андрія Первозванного — 30 листопада

Наголосимо, що зміни набирають чинності з 1 вересня 2023 року після того, як ПЦУ ухвалить рішення на помісному соборі 27 липня. Крім того, незмінними залишаться правила щодо святкування Великодня, Вознесіння та Трійці.

Раніше "Телеграф" розповідав, які важливі свята відзначають українці у травні. Вознесіння Господнє – одне з найголовніших.